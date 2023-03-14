Meest додав функцію онлайн-відправлення посилок за кордон через застосунок — Finance.ua

Meest додав функцію онлайн-відправлення посилок за кордон через застосунок Сьогодні 05:11 — Особисті фінанси

Meest додав функцію онлайн-відправлення посилок за кордон через застосунок

Meest запустив онлайн-функцію відправлення посилок за кордон через застосунок «Meest Пошта». Доставлення доступне у понад 40 країн, зокрема у США, Францію, Велику Британію, Канаду, Німеччину і Польщу.

Раніше клієнти Meest мали фізично приходити у відділення і заповнювати декларацію.

Як це працює

Далі посилку запакують, заповнять декларацію і відправлять у потрібну країну. Відправлення можна надіслати на локальні відділення або поштомати за кордоном, а також адресно.

Тарифи на доставку залежать від пункту призначення. Вартість відправлення у Польщу, наприклад, складає 230 гривень.

Раніше Meest запустив доставку з українських інтернет-магазинів до Польщі. Першим партнером Meest стала Rozetka. Там доступні товари для дому, одяг, взуття, засоби гігієни, товари для дітей, спорту, туризму й інші речі широкого попиту.

The Village Україна За матеріалами:

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