Meest додав функцію онлайн-відправлення посилок за кордон через застосунок — Finance.ua
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Meest додав функцію онлайн-відправлення посилок за кордон через застосунок

Особисті фінанси
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Meest додав функцію онлайн-відправлення посилок за кордон через застосунок
Meest додав функцію онлайн-відправлення посилок за кордон через застосунок
Meest запустив онлайн-функцію відправлення посилок за кордон через застосунок «Meest Пошта». Доставлення доступне у понад 40 країн, зокрема у США, Францію, Велику Британію, Канаду, Німеччину і Польщу.
Раніше клієнти Meest мали фізично приходити у відділення і заповнювати декларацію.

Як це працює

Далі посилку запакують, заповнять декларацію і відправлять у потрібну країну. Відправлення можна надіслати на локальні відділення або поштомати за кордоном, а також адресно.
Тарифи на доставку залежать від пункту призначення. Вартість відправлення у Польщу, наприклад, складає 230 гривень.
Раніше Meest запустив доставку з українських інтернет-магазинів до Польщі. Першим партнером Meest стала Rozetka. Там доступні товари для дому, одяг, взуття, засоби гігієни, товари для дітей, спорту, туризму й інші речі широкого попиту.
За матеріалами:
The Village Україна
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