McDonald’s почав приймати криптовалюту у Швейцарії — Finance.ua

McDonald’s почав приймати криптовалюту у Швейцарії Вчора 03:22 — Фінтех і Картки

McDonald’s почав приймати криптовалюту у Швейцарії

Мережа закладів швидкого харчування McDonald’s, що займає друге місце у світі за поширеністю, повідомила про початок прийому криптовалют у Швейцарії — відтепер будь-яку страву з меню можна оплатити, використовуючи цифрові активи.

Як стало відомо, першим містом, де запровадили криптовалютні розрахунки у McDonald’s, стало Лугано, Швейцарія, з населенням близько 63 000. Розрахуватись за замовлення клієнти можуть на касі, завдяки крипто-терміналу. Наразі McDonald’s приймає дві криптовалюти: Bitcoin і Tether (USDT), втім найближчим часом цей список планують розширити.

Варто зауважити, що Швейцарія є однією з найбільш лояльних до криптовалют країною. Так станом на липень 2022 року Швейцарія зайняла 3 місце у глобальному рейтингу держав, позитивно налаштованих до цифрових активів. Також Швейцарія опинилась на 2 місці серед найбільш зацікавлених в переході Ethereum на «зелений» блокчейн країн.

Нагадаємо також, що Швейцарський постачальник фінансових послуг Dukascopy Bank SA додав можливість внесення депозитів та виведення стейблкоїну USDT так само як і ETH для власників мультивалютних рахунків. USDT став першим стейблкоїном, який клієнти банку зможуть вносити та виводити зі своїх криптовалютних гаманців. Для цього користувачі повинні прив’язати адресу USDT до свого мультивалютного рахунку, підтвердивши право власності на нього. У клієнтів Dukascopy Bank є можливість так само робити транзакції з ефіром.

noworries За матеріалами:

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