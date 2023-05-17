Mazda запатентувала гібрид із роторним двигуном — Finance.ua

Mazda запатентувала гібрид із роторним двигуном Сьогодні 23:21 — Технології&Авто

Mazda запатентувала гібрид із роторним двигуном

Компанія Mazda запатентувала гібридну установку із роторним двигуном. Система низьковольтна, причому залежно від навантаження може працювати з різною напругою.

Патент, зареєстрований у США, коротко описує схему установки на прикладі спорткара з трьома електромоторами та повним приводом. Але гарантій, що така машина піде у серію, звичайно ж, ніхто не дає.

Компанія Mazda запатентувала гібридну силову установку з роторно-поршневим двигуном (РПД), трьома електромоторами та батареями зі змінною робочою напругою. У звичайному режимі чотири її блоки видають стандартні 48 вольт. Однак при підвищенні навантаження дві пари запускаються послідовно на 96 вольтах кожна. Схема в першу чергу дозволяє знизити масу всієї гібридної надбудови, а також підвищити безпеку.

На прикладених до патенту зображеннях РПД уставлений спереду. Там же змонтовано два асинхронні мотор-колеса потужністю 23 кінські сили. За ДВЗ знаходиться третій електромотор. Це синхронний двигун на постійних магнітах. Така комбінація, мабуть, дозволяє досягти високої ефективності установки, хоча з документа не ясно, за яким принципом вона працює.

Зрозуміло, патент не гарантує, що така система взагалі з’явиться в серійному виробництві. Хоча запуск гібридних установок нового типу — це один із етапів програми Mazda з електрифікації модельного ряду. Поки ж двигун Ванкеля можна зустріти лише на кросовері MX-30, де односекційний РПД грає роль генератора для зарядки тягової батареї.

Телеканал 24 За матеріалами:

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