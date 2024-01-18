Mazda припинить випуск відомої моделі: названо причину — Finance.ua

Mazda припинить випуск відомої моделі: названо причину Сьогодні 05:19 — Технології&Авто

Mazda припинить випуск відомої моделі: названо причину, mazda-6.infocar.ua

Mazda 6 нинішнього покоління випускають з 2012 року і прийшов час зняти її з виробництва. Наступник седана поки що не планується.

Седан Mazda 6 знімуть із виробництва. Останні автомобілі покинуть конвеєр заводу в японському місті Хофу вже навесні. Про це повідомляє японський сайт BestCarWeb.

На другому складальному підприємстві в Китаї випуск Mazda 6 вже припинився. Уже випущені на двох заводах автомобілі розпродадуть протягом 2024 року.

У 2021 році Mazda 6 вже покинула північноамериканський ринок, а у 2023 — британський. В Україні модель також уже не продається, але поки що представлена в ЄС, Азії та Австралії.

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Причина припинення випуску авто зрозуміла — Mazda 6 третього покоління випускають з 2012 року. І хоча у 2018 році модель кардинально оновили, вона вже потребує заміни.

Наступник Mazda 6 навряд чи з’явиться найближчим часом, адже седани зараз не користуються попитом і японський виробник робить ставку на кросовери. За 2023 рік продано 34 000 Mazda 6 тоді, як кросоверів CX-5 у 10 разів більше — 345 000.

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