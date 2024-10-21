Mazda презентувала оригінальний рамний пікап у стилі CX-5 (фото) — Finance.ua
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Mazda презентувала оригінальний рамний пікап у стилі CX-5 (фото)

Технології&Авто
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Mazda презентувала оригінальний рамний пікап у стилі CX-5 (фото)
Mazda презентувала оригінальний рамний пікап у стилі CX-5 (фото), Фото: Mazda
У Австралії презентували новий пікап Mazda BT-50. Автомобіль пройшов плановий фейсліфтинг і надійде в продаж на початку 2025 року.
Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.
Дизайн передньої частини пікапа змінили в дусі оновленого кросовера Mazda CX-5. Нова Mazda BT-50 отримала змінену широку решітку радіатора та вузькі світлодіодні фари з вигнутими ходовими вогнями. Також замінили бампери, ліхтарі й задній борт кузова.
Mazda BT-50 отримала новий задній борт
Mazda BT-50 отримала новий задній борт, Фото: Mazda
Утім, з технічної точки зору пікап Mazda BT-50 не має нічого спільного з CX-5, а натомість є родичем Isuzu D-Max — використовує його рамну платформу. Вантажопідйомність 5,3-метрового авто становить 1065 кг.
У салоні Mazda BT-50 встановили новий 7,0-дюймовий дисплей цифрового спідометра та збільшений 9,0-дюймовий тачскрін. Мультимедійну систему доопрацювали та доповнили бездротовими Android Auto та Apple CarPlay. Крім того, покращене внутрішнє оздоблення та запропонували нові його варіанти.
У салоні встановили нові дисплеї
У салоні встановили нові дисплеї, Фото: Mazda
Топова версія отримала безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камеру, підігрів сидінь і набір систем безпеки. Новими опціями стали системи напівавтономного руху в заторах та розпізнавання знаків.
Нова Mazda BT-50 2025 буде доступна із турбодизелями об’ємом 1,9 л (150 к. с.) і 3,0 л (190 к. с.). Можна вибрати 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.
За матеріалами:
Фокус
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