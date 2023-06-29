Mazda показала екстремальні пікапи для найсуворіших умов (фото) — Finance.ua
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Mazda показала екстремальні пікапи для найсуворіших умов (фото)

Технології&Авто
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Mazda показала екстремальні пікапи для найсуворіших умов (фото)
Mazda показала екстремальні пікапи для найсуворіших умов (фото), Фото: Mazda
Пікап Mazda BT-50 2023 отримав дві нові модифікації SP Pro та Thunder Pro. Їх підготували до важкого бездоріжжя.
Подробиці новинок розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.
Mazda BT-50 допрацювали в австралійському підрозділі компанії. У варіанті SP Pro кліренс збільшено на 50 мм (до 285 мм), встановлено позашляхові шини й додаткову світлодіодну оптику. Крім того, з’явилися посилені пружини підвіски й амортизатори.
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Нова Mazda BT-50 Thunder Pro отримала все перераховане вище обладнання, а також потужні сталеві бампери, дуги в кузові та шноркель для подолання водних перешкод. Крім того, з’явилися пластикові розширювачі арок і наповнені азотом амортизатори.
В оздобленні салону використана шкіра, розбавлена чорними лакованими вставками. Оснащення охоплює камеру заднього виду, роздільний клімат-контроль і підігрів сидінь.
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Пікапи Mazda BT-50 пропонують із 1,9-літровим 150-сильним і 3,0-літровим 190-сильним турбодизелями. Усі вони оснащені 6-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом зі знижувальною передачею.
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Фокус
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