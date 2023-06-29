Mazda показала екстремальні пікапи для найсуворіших умов (фото) — Finance.ua

Mazda показала екстремальні пікапи для найсуворіших умов (фото) 29.06.2023, 00:47 — Технології&Авто

Mazda показала екстремальні пікапи для найсуворіших умов (фото), Фото: Mazda

Пікап Mazda BT-50 2023 отримав дві нові модифікації SP Pro та Thunder Pro. Їх підготували до важкого бездоріжжя.

Подробиці новинок розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Mazda BT-50 допрацювали в австралійському підрозділі компанії. У варіанті SP Pro кліренс збільшено на 50 мм (до 285 мм), встановлено позашляхові шини й додаткову світлодіодну оптику. Крім того, з’явилися посилені пружини підвіски й амортизатори.

Фото: Mazda

Нова Mazda BT-50 Thunder Pro отримала все перераховане вище обладнання, а також потужні сталеві бампери, дуги в кузові та шноркель для подолання водних перешкод. Крім того, з’явилися пластикові розширювачі арок і наповнені азотом амортизатори.

В оздобленні салону використана шкіра, розбавлена чорними лакованими вставками. Оснащення охоплює камеру заднього виду, роздільний клімат-контроль і підігрів сидінь.

Фото: Mazda

Пікапи Mazda BT-50 пропонують із 1,9-літровим 150-сильним і 3,0-літровим 190-сильним турбодизелями. Усі вони оснащені 6-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом зі знижувальною передачею.

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