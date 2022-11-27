Mazda назвала дату прем’єри кросовера Mazda MX-30 R-EV із роторним двигуном — Finance.ua
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Mazda назвала дату прем’єри кросовера Mazda MX-30 R-EV із роторним двигуном

Технології&Авто
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Японська компанія Mazda готова відродити свій легендарний роторний двигун. Він повернеться на ринок у складі нового компактного міського кросовера Mazda MX-30 R-EV, презентація якого відбудеться 13 січня 2023 року на автошоу в Брюсселі.
Як стало відомо, роторний двигун у гібридному Mazda MX-30 R-EV буде використовуватися в ролі «розширювача діапазону» для збільшення запасу ходу автомобіля за рахунок підзарядки вбудованого літій-іонного акумулятора.
Mazda назвала дату прем’єри кросовера Mazda MX-30 R-EV із роторним двигуном
Поки що Mazda не розголошує характеристики роторного двигуна Mazda MX-30 R-EV. Подейкують, що автомобіль комплектуватиметься батареєю ємністю 35,5 кВт*год, яка, за оцінками EPA, дозволяє проїхати на одному заряді всього 100 миль (161 км).
Нагадаємо, рушійною силою Mazda MX-30 EV є електродвигун потужністю 107 кВт (144 к.с.) і крутним моментом у 271 Нм. Розгін від 9 до 60 миль на годину (96 км/год) займає у автомобіля 9,6 секунди.
Раніше в Mazda повідомили, що покидають російський ринок.
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За матеріалами:
mmr.ua
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