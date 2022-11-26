Mazda інвестує майже $11 млрд у виробництво електромобілів — Finance.ua

Mazda інвестує майже $11 млрд у виробництво електромобілів Сьогодні 02:05 — Фондовий ринок

Mazda інвестує майже $11 млрд у виробництво електромобілів

Японська Mazda Motor Corp. інвестує близько 1,5 трлн єн ($10,58 млрд) в електрифікацію своїх автомобілів, зокрема збільшення виробництва акумуляторних електромобілів, і прагне збільшити свою частку в загальносвітовому обсязі продажів автомобілів до 2030 року.

Про це пише Reuters.

Старший виконавчий директор Mazda Акіра Кога сказав, що інвестиції будуть зроблені разом з її партнерами, без уточнення, і будуть використані для досліджень і розробок, вперше про це повідомила Nikkei.

Очікується, що частка електромобілів у світових продажах зросте до 25-40% до 2030 року порівняно з 25% раніше, йдеться у заяві компанії.

Генеральний директор Mazda Акіра Марумото також повідомив на прес-конференції, що компанія досягла угоди з Envision AESC, акумуляторним бізнесом китайської групи Envision, що займається відновлюваними джерелами енергії, про закупівлю акумуляторів для електромобілів, вироблених у Японії.

Автовиробник також заявив, що домовився про співпрацю з сімома компаніями, включаючи виробника електричних компонентів Rohm Co., для спільної розробки та виробництва електроприводів.

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