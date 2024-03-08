Майже третину органічних господарств України очолюють жінки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Майже третину органічних господарств України очолюють жінки

Особисті фінанси
35
Майже третину органічних господарств України очолюють жінки
Майже третину органічних господарств України очолюють жінки
Ґендерний баланс в органічній галузі України кращий, ніж загалом в аграрному секторі, — такого висновку дійшли за результатами дослідження ґендерного профілю органічного сектору України, яке було проведене громадською спілкою «Органічна ініціатива» та презентовано в рамках BIOFACH 2024, пише SEEDS.
Метою дослідження було з’ясувати ролі жінок та чоловіків в органічному секторі, вивчити зміни, що відбуваються, зокрема, у зв’язку із повномасштабною війною, а також виклики для галузі та можливі шляхи їх подолання.
За статистичними даними на початок 2021 року жінки очолювали 20,8% фермерських господарств в Україні. А за результатами дослідження серед керівників органічних господарств близько 27% жінок, пише OrganicInfo.
Спільним серйозним викликом воєнного часу для підприємств став дефіцит чоловічої робочої сили. 76% опитаних озвучили цю проблему, здебільшого пов’язують її зі вступом чоловіків до армії та іншими обмеженнями, що викликані воєнним станом.
А 62% опитаних відзначають також дефіцит технічних спеціалістів. У сучасних реаліях жінкам доводиться перебирати на себе традиційно чоловічі види діяльності, але це вимагає автоматизації процесів виробництва, щоб замінити важку фізичну працю.

Як учаснику бойових дій отримати землю

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.