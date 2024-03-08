Майже третину органічних господарств України очолюють жінки — Finance.ua

Майже третину органічних господарств України очолюють жінки Сьогодні 18:36 — Особисті фінанси

Майже третину органічних господарств України очолюють жінки

Ґендерний баланс в органічній галузі України кращий, ніж загалом в аграрному секторі, — такого висновку дійшли за результатами дослідження ґендерного профілю органічного сектору України, яке було проведене громадською спілкою «Органічна ініціатива» та презентовано в рамках BIOFACH 2024, пише SEEDS.

Метою дослідження було з’ясувати ролі жінок та чоловіків в органічному секторі, вивчити зміни, що відбуваються, зокрема, у зв’язку із повномасштабною війною, а також виклики для галузі та можливі шляхи їх подолання.

20,8% фермерських господарств в Україні. А за результатами дослідження серед керівників органічних господарств близько 27% жінок, пише За статистичними даними на початок 2021 року жінки очолювалиА за результатами дослідження серед керівників органічних господарств близько 27% жінок, пише OrganicInfo

Спільним серйозним викликом воєнного часу для підприємств став дефіцит чоловічої робочої сили. 76% опитаних озвучили цю проблему, здебільшого пов’язують її зі вступом чоловіків до армії та іншими обмеженнями, що викликані воєнним станом.

А 62% опитаних відзначають також дефіцит технічних спеціалістів. У сучасних реаліях жінкам доводиться перебирати на себе традиційно чоловічі види діяльності, але це вимагає автоматизації процесів виробництва, щоб замінити важку фізичну працю.

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