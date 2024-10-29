Майже 70% українців готові не погоджуватись на деякі вимоги ЄС — опитування — Finance.ua
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Майже 70% українців готові не погоджуватись на деякі вимоги ЄС — опитування

Казна та Політика
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Майже 70% українців готові не погоджуватись на деякі вимоги ЄС — опитування
Майже 70% українців готові не погоджуватись на деякі вимоги ЄС — опитування
Абсолютна більшість українців вважають, що країна повинна відстоювати свої інтереси та не погоджуватися на окремі вимоги Європейського Союзу, навіть якщо це відтерміновує вступ.
Про це свідчать результати опитування «Успіх чи ні? Як українці оцінюють реформування органів правопорядку та підтримку ЄС», яке провела соціологічна група «Рейтинг».
Як свідчить опитування, 68% респондентів вважають, що Україна повинна відстоювати свої інтереси й не погоджуватися на окремі вимоги ЄС, навіть якщо це відтерміновує набуття Україною повноправного членства.
На противагу їм — 28% респондентів — погоджуються з думкою, що Україна повинна прийняти всі необхідні закони й виконати всі вимоги ЄС, щоб якнайшвидше вступити.
Думка про необхідність якнайшвидшого вступу до ЄС має більшу підтримку серед опитаних з обласних центрів, молодших опитаних та забезпечених груп.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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