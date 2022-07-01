Майже 70% Bitcoin-мільйонерів втратили свої віртуальні активи — Finance.ua

Майже 70% Bitcoin-мільйонерів втратили свої віртуальні активи Вчора 05:46 — Фінтех і Картки

Майже 70% Bitcoin-мільйонерів втратили свої віртуальні активи

Bitcoin-мільйонери втратили більшу частину своїх активів у BTC — все через різке падіння цін на ринку. Так за перше півріччя 2022 року кількість ВТС-мільйонерів скоротилася майже на 69,09%.

Згідно з даними видання Finbold , у січні 2022 року гаманців, на яких зберігались Bitcoin на суму понад 1 мільйон доларів, було 99 092, а у червні — всього 30 626. Втім, таке зменшення кількості Bitcoin-мільйонерів за пів року може здатись не настільки значним, якщо звернути увагу на дані 2021 року. Тоді 116 139 інвесторів володіли мільйоном в BTC.

Саме падіння ціни на Bitcoin є ідеальним моментом для його покупки, вважає гендиректор криптобіржі Binance Чанпен Чжао. СЕО Binance висловив свою думку щодо досягнення Bitcoin дна та заявив, що кожен, хто придбає BTC зараз, отримає великий прибуток в майбутньому. Раніше Чжао також вказував на історичний графік панічних настроїв в дусі «Bitcoin мертвий» та наголосив — якби інвестори завжди купували ВТС саме в цей момент, 100% мали б надприбутки. З Чанпеном Чжао погоджується і найбільший в світі приватний власник ВТС, а також комерційний — MicroStrategy.

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