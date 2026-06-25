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Майже 6,2 млн грн збитків громаді Києва: повідомили про підозру посадовцям комунальних підприємств

Кримінал
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Слідчі Голосіївського управління поліції, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, спільно з управлінням протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції НПУ та співробітниками СБУ викрили низку фактів розтрати бюджетних коштів під час проведення комунальних закупівель.
Загальна сума збитків, завданих територіальній громаді столиці, становить майже 6,2 мільйона гривень. У межах першого кримінального провадження правоохоронці встановили причетність виконувача обов’язків директора комунального підприємства «Київтелесервіс» та керівника профільного департаменту до закупівлі обладнання для міської мережевої інфраструктури за завищеними цінами.
За даними слідства, фігуранти ініціювали тендер на придбання комплектів джерел безперебійного живлення загальною вартістю понад 68 мільйонів гривень. До складу закупівлі входили гібридні сонячні інвертори, вартість яких була суттєво завищена. Після укладення договору кошти в повному обсязі перерахували постачальнику.
Проведені експертизи підтвердили безпідставне завищення ціни обладнання, внаслідок чого громада Києва втратила більше 3 мільйонів гривень. Крім того, правоохоронці викрили посадовця комунального підприємства «Плесо».
За домовленістю з представниками приватної компанії він організував закупівлю за завищеною вартістю модульної будівлі для рятувальників на Оболонському острові.
У результаті цих розрахунків підприємство безпідставно витратило понад 1,6 мільйона гривень бюджетних коштів. Ще один факт розтрати задокументували щодо посадовця комунального підприємства ШЕУ Голосіївського району столиці.
Він уклав договір із підрядною організацією та погодив використання будівельних матеріалів за завищеними цінами під час ремонту тротуарів по проспекту Голосіївському. За висновками експертиз, унаслідок таких дій територіальній громаді Києва було завдано збитків на суму майже 1,5 мільйона гривень.
Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили усім фігурантам про підозри за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах).
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
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