Майно ексміністра Табачника передали в управління держави — Finance.ua
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Майно ексміністра Табачника передали в управління держави

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Фонд держмайна України отримав в управління грошові активи, нерухоме майно та земельні ділянки екс-міністра освіти України Дмитра Табачника.
Про це повідомив у Телеграмі голова ФДМУ Віталій Коваль.
«Майно проросійського екс-міністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду. Мова йде про кошти у розмірі майже 144 тисячі доларів, 5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв. м в смт Козин, Обухівського району Київської області», — йдеться в повідомленні.
ФДМУ передано в управління половину квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал, право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн та право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.
Крім того, рішенням Вищого антикорупційного суду до Фонду передане майно Ростислава Швеця — колишнього проросійського священнослужителя. Це квартира в Сімферополі та 4 автівки.
Усі кошти від реалізації активів підсанкційних осіб спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Як повідомлялося, 22 березня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», до Табачника Дмитра Володимировича.
За матеріалами:
Укрінформ
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