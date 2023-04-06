Майк МакГлоун передбачив зростання Bitcoin до $ 69 000 попри ймовірну фінансову кризу — Finance.ua
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Майк МакГлоун передбачив зростання Bitcoin до $ 69 000 попри ймовірну фінансову кризу

Криптовалюта
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Майк МакГлоун передбачив зростання Bitcoin до $ 69 000 попри ймовірну фінансову кризу
Майк МакГлоун передбачив зростання Bitcoin до $ 69 000 попри ймовірну фінансову кризу
Старший стратег Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун висловився з приводу актуальної динаміки Bitcoin.
На думку експерта, попри опір з боку регуляторів, у швидкій перспективі флагман крипторинку повернеться до історичного екстремуму на рівні $ 69 тис.
Аналітик впевнений, що ВТС за динамікою прибутковості й надалі випереджатиме більшість фінансових активів, зокрема золото і скарбничі облігації.
У березні флагманський криптоактив протестував рівень у $ 29 000 — це рівень червня 2022 року. Загалом у перший місяць весни Bitcoin подорожчав на 23%. Криптовалюта продемонструвала кращу динаміку порівняно з традиційними фінансовими активами — золотом, акціями та готівкою.

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Також МакГлоун попередив: наближається глобальна фінансова криза, яка стане найгіршою в історії. Експерт навіть порівняв її з Великою депресією у США, яка почалася у жовтні 1929 року. Фахівець наголосив — поточна ситуація багато в чому схожа з тим, що спостерігалося у минулому сторіччі.
МакГлоун вважає, що кризу спричинить надмірно агресивна монетарна політика ФРС (Федеральної резервної системи). Аналітик підкреслює: рівень інфляції у США перебуває у піковій точці. При цьому ФРС налаштована радикально і готова застосувати всі можливі інструменти, щоб вплинути на ситуацію. У майбутньому ринок очікує чергового підвищення ставки ще на 25 базисних пунктів — до 5−5,25% річних.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
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