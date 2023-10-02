«Майбутнє України — в ЄС» — Боррель Сьогодні 13:10 — Казна та Політика

«Майбутнє України — в ЄС» — Боррель

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель анонсував історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Вона вперше відбудеться у Києві.

Як повідомив Боррель у соціальній мережі X (колишній Twitter), це буде перша зустріч глав МЗС країн-членів ЄС за межами блоку.

«Сьогодні я збираю міністрів закордонних справ ЄС у Києві на першу в історії зустріч усіх 27 держав-членів за межами ЄС. Майбутнє України в ЄС», — зазначив Боррель.

Очікується, що на унікальній Раді ЄС обговорять інтеграцію України до Євросоюзу, демонстрацію підтримки та підбиття підсумків деяких важливих заходів, таких як військова допомога Заходу та подальше посилення санкцій проти РФ.

На полях заходу глави МЗС ЄС зустрінуться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.