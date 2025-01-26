Майбутнє ринку праці: які професії стануть популярними, а які зникнуть — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Майбутнє ринку праці: які професії стануть популярними, а які зникнуть

88
Майбутнє ринку праці: які професії стануть популярними, а які зникнуть
Майбутнє ринку праці: які професії стануть популярними, а які зникнуть, Фото: freepik
Ринок праці продовжує трансформуватися під впливом нових технологій, і за наступні п’ять років деякі професії стануть більш затребуваними, тоді як представники низки інших професій підпадуть під скорочення.
Про це йдеться у дослідженні Future of Jobs Report 2025.
Читайте також
Відповідно до дослідження, у 2025−2030 роках ринок праці визначатимуть такі чинники:
  • збільшення цифровізації;
  • зростання вартості життя;
  • адаптація до змін клімату;
  • геополітична напруженість.

Попит на професії

Прогнозується, що найшвидше в цей період зростатиме попит на вакансії, пов’язані з технологіями, зокрема фінтех-інженерів, ШІ-спеціалістів та експертів машинного навчання.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Хоча також будуть популярними: викладачі вищих і середніх навчальних закладів; працівники сільського господарства; водії доставки; будівельники; продавці; працівники харчової промисловості; медсестри; соціальні працівники; доглядальники.
Читайте також
39% навичок, що нині є потрібними для працівників, за найближчі п’ять років трансформуються.
До скорочень слід готуватися представникам таких професій:
  • касири;
  • квиткові контролери;
  • адміністративні асистенти;
  • секретарі;
  • працівники поштових служб;
  • банківські касири;
  • працівники, що займаються введенням даних.
Також є навички, які стануть ключовими в майбутньому, хоча зараз такими не є. Це зокрема вміння працювати з мережами, знання з кібербезпеки, управління навколишнім середовищем.
Нагадаємо, попит на спеціалістів у галузі штучного інтелекту (ШІ) стрімко зростає. За даними дослідження, 41% компаній по всьому світу планують скоротити кількість співробітників до 2030 року через автоматизацію процесів за допомогою ШІ.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.