Майбутнє ринку праці: які професії стануть популярними, а які зникнуть — Finance.ua

Майбутнє ринку праці: які професії стануть популярними, а які зникнуть Сьогодні 10:17

Майбутнє ринку праці: які професії стануть популярними, а які зникнуть, Фото: freepik

Ринок праці продовжує трансформуватися під впливом нових технологій, і за наступні п’ять років деякі професії стануть більш затребуваними, тоді як представники низки інших професій підпадуть під скорочення.

Про це йдеться у дослідженні Future of Jobs Report 2025.

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Відповідно до дослідження, у 2025−2030 роках ринок праці визначатимуть такі чинники:

збільшення цифровізації;

зростання вартості життя;

адаптація до змін клімату;

геополітична напруженість.

Попит на професії

Прогнозується, що найшвидше в цей період зростатиме попит на вакансії, пов’язані з технологіями, зокрема фінтех-інженерів, ШІ-спеціалістів та експертів машинного навчання.

Хоча також будуть популярними: викладачі вищих і середніх навчальних закладів; працівники сільського господарства; водії доставки; будівельники; продавці; працівники харчової промисловості; медсестри; соціальні працівники; доглядальники.

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39% навичок, що нині є потрібними для працівників, за найближчі п’ять років трансформуються.

До скорочень слід готуватися представникам таких професій:

касири;

квиткові контролери;

адміністративні асистенти;

секретарі;

працівники поштових служб;

банківські касири;

працівники, що займаються введенням даних.

Також є навички, які стануть ключовими в майбутньому, хоча зараз такими не є. Це зокрема вміння працювати з мережами, знання з кібербезпеки, управління навколишнім середовищем.

Нагадаємо, попит на спеціалістів у галузі штучного інтелекту (ШІ) стрімко зростає. За даними дослідження, 41% компаній по всьому світу планують скоротити кількість співробітників до 2030 року через автоматизацію процесів за допомогою ШІ.

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