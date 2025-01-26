Майбутнє ринку праці: які професії стануть популярними, а які зникнуть — Finance.ua

Майбутнє ринку праці: які професії стануть популярними, а які зникнуть
Ринок праці продовжує трансформуватися під впливом нових технологій, і за наступні п’ять років деякі професії стануть більш затребуваними, тоді як представники низки інших професій підпадуть під скорочення.
Про це йдеться у дослідженні Future of Jobs Report 2025.
Відповідно до дослідження, у 2025−2030 роках ринок праці визначатимуть такі чинники:
- збільшення цифровізації;
- зростання вартості життя;
- адаптація до змін клімату;
- геополітична напруженість.
Попит на професії
Прогнозується, що найшвидше в цей період зростатиме попит на вакансії, пов’язані з технологіями, зокрема фінтех-інженерів, ШІ-спеціалістів та експертів машинного навчання.
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Хоча також будуть популярними: викладачі вищих і середніх навчальних закладів; працівники сільського господарства; водії доставки; будівельники; продавці; працівники харчової промисловості; медсестри; соціальні працівники; доглядальники.
39% навичок, що нині є потрібними для працівників, за найближчі п’ять років трансформуються.
До скорочень слід готуватися представникам таких професій:
- касири;
- квиткові контролери;
- адміністративні асистенти;
- секретарі;
- працівники поштових служб;
- банківські касири;
- працівники, що займаються введенням даних.
Також є навички, які стануть ключовими в майбутньому, хоча зараз такими не є. Це зокрема вміння працювати з мережами, знання з кібербезпеки, управління навколишнім середовищем.
Нагадаємо, попит на спеціалістів у галузі штучного інтелекту (ШІ) стрімко зростає. За даними дослідження, 41% компаній по всьому світу планують скоротити кількість співробітників до 2030 року через автоматизацію процесів за допомогою ШІ.
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