Mastercard протестує токенізовані банківські депозити — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mastercard протестує токенізовані банківські депозити

Кредит&Депозит
25
Mastercard протестує токенізовані банківські депозити
Mastercard протестує токенізовані банківські депозити
Компанія Mastercard запустить пілотні випробування Multi-Token Network (MTN). У рамках ініціативи платіжний гігант проведе експерименти із токенізованими банківськими депозитами.
Про це пише forklog.
MTN буде доступна в бета-режимі цього літа у Великій Британії. До участі запрошено низку банків та фінансових установ.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
В рамках інноваційного спринту відібрані команди матимуть доступ до можливостей MTN для розробки перспективних варіантів використання токенізованих депозитів.
Глава відділу криптовалют і блокчейна компанії Радж Дамодаран розраховує, що згодом ініціатива також торкнеться стейблкоїни, що регулюються, і CBDC.
Місце для вашої реклами
«Сьогодні світову економіку рухають регульовані гроші в банках. Ми починаємо із створення токенізованих банківських депозитів. Таким чином, грошова одиниця на банківському рахунку є цифровим активом у блокчейні, забезпечуючи такий самий рівень програмованості, як і цифрова валюта у криптоекосистемі», — пояснив він.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.