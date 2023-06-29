Mastercard протестує токенізовані банківські депозити — Finance.ua

Mastercard протестує токенізовані банківські депозити
Компанія Mastercard запустить пілотні випробування Multi-Token Network (MTN). У рамках ініціативи платіжний гігант проведе експерименти із токенізованими банківськими депозитами.
Про це пише forklog.
MTN буде доступна в бета-режимі цього літа у Великій Британії. До участі запрошено низку банків та фінансових установ.
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В рамках інноваційного спринту відібрані команди матимуть доступ до можливостей MTN для розробки перспективних варіантів використання токенізованих депозитів.
Глава відділу криптовалют і блокчейна компанії Радж Дамодаран розраховує, що згодом ініціатива також торкнеться стейблкоїни, що регулюються, і CBDC.
«Сьогодні світову економіку рухають регульовані гроші в банках. Ми починаємо із створення токенізованих банківських депозитів. Таким чином, грошова одиниця на банківському рахунку є цифровим активом у блокчейні, забезпечуючи такий самий рівень програмованості, як і цифрова валюта у криптоекосистемі», — пояснив він.
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