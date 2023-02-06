Маск заявив, що врятував Twitter від банкрутства — Finance.ua

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Маск заявив, що врятував Twitter від банкрутства

Фондовий ринок
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Маск заявив, що врятував Twitter від банкрутства
Маск заявив, що врятував Twitter від банкрутства
Новий власник та СЕО Twitter Ілон Маск заявив, що врятував компанію від банкрутства.
Про це він написав у своєму Twitter, відповідаючи на твіт зі статтею The Wall Street Journal.
Маск заявив, що «останні 3 місяці були надзвичайно важкими», оскільки компанію потрібно було врятувати від банкрутства, «виконуючи основні обов’язки Tesla і SpaceX».
За словами Маска, «у Twitter все ще є проблеми», але тепер компанія прагне беззбитковості, якщо компанія «продовжить так само».
Як повідомлялося, щоденний дохід Twitter знизився на 40% порівняно з минулим роком. Понад 500 рекламодавців призупинили роботу із соціальною мережею після того, як мільярдер Ілон Маск придбав та очолив її у жовтні минулого року.
У грудні повідомлялося, що Twitter продає з аукціону речі на сотні тисяч доларів зі своєї штаб-квартири після того, як Ілон Маск купив компанію та провів масові скорочення співробітників.

Ілон Маск та Twitter: непроста історія 🧐

За матеріалами:
НВ
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