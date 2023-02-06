Маск заявив, що врятував Twitter від банкрутства — Finance.ua

Маск заявив, що врятував Twitter від банкрутства Сьогодні 21:34 — Фондовий ринок

Маск заявив, що врятував Twitter від банкрутства

Новий власник та СЕО Twitter Ілон Маск заявив, що врятував компанію від банкрутства.

Про це він написав у своєму Twitter, відповідаючи на твіт зі статтею The Wall Street Journal.

Маск заявив, що «останні 3 місяці були надзвичайно важкими», оскільки компанію потрібно було врятувати від банкрутства, «виконуючи основні обов’язки Tesla і SpaceX».

За словами Маска, «у Twitter все ще є проблеми», але тепер компанія прагне беззбитковості, якщо компанія «продовжить так само».

Як повідомлялося, щоденний дохід Twitter знизився на 40% порівняно з минулим роком. Понад 500 рекламодавців призупинили роботу із соціальною мережею після того, як мільярдер Ілон Маск придбав та очолив її у жовтні минулого року.

У грудні повідомлялося, що Twitter продає з аукціону речі на сотні тисяч доларів зі своєї штаб-квартири після того, як Ілон Маск купив компанію та провів масові скорочення співробітників.

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