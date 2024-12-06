Маск втратив $32 мільярди після придбання Twitter — Finance.ua
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Маск втратив $32 мільярди після придбання Twitter

Фондовий ринок
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Маск втратив $32 мільярди після придбання Twitter
Маск втратив $32 мільярди після придбання Twitter
Ілон Маск суттєво знизив вартість Twitter, яка тепер оцінюється на 72% менше, ніж сума, заплачена за платформу. У жовтні 2022 року Маск придбав Twitter за $44 мільярди, але зараз його вартість, за даними Axios і Fidelity, становить лише близько $12,3 мільярда.
Попри 32% зростання ціни акцій компанії після покупки, платформа пережила значні труднощі. Вартість акцій Twitter підскочила на 22% одразу після оголошення угоди, але згодом знизилася через суперечливі рішення Маска.
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Серед найбільш резонансних змін — перейменування Twitter на X у липні 2023 року та зміна системи верифікації, що дозволила купувати синю позначку за передплатою.
Зміни спричинили відтік рекламодавців, які припинили співпрацю з платформою на суму близько $2 мільярдів. Згідно з даними Media Matters for America, до 50 провідних брендів, серед яких Chanel, Coca-Cola та Hewlett-Packard, покинули платформу.
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Маск різко відреагував на втрату рекламодавців, заявивши на саміті DealBook у Нью-Йорку: «Хочуть шантажувати мене рекламою? Ідіть до біса. Не рекламуйте.»
Платформа також зіткнулася з відтоком користувачів. За даними Sensor Tower, кількість щоденних користувачів у США знизилася на 23% між листопадом 2022-го та лютим 2024 року. А після виборів президента США у 2024 році, коли переміг Дональд Трамп, платформа втратила рекордні 115 тисяч американських користувачів за один день.
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Натомість популярність здобула альтернатива Twitter — соціальна мережа Bluesky, яка залучила понад 24 мільйони користувачів завдяки підтримці знаменитостей. Цю платформу заснував у 2019 році Джек Дорсі, колишній CEO Twitter.
Падіння Twitter під керівництвом Маска викликає питання щодо майбутнього платформи, яка зазнає труднощів із підтримкою користувачів і рекламодавців.
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