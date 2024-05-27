Маск уточнив дату старту четвертого випробувального польоту Starship — Finance.ua
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Маск уточнив дату старту четвертого випробувального польоту Starship

Світ
11
Маск написав, що старт Starship відбудеться приблизно через 10 днів. Тобто 1 чи 2 червня 2024 року. На першу дату також зазначає запланований політ висотного літака NASA WB-57, який використовується для зйомки польоту Starship.
Прототип Starship S29, який має вирушити до космосу з рамках четвертого випробувального польоту, не повернувся до ангара після останніх тестів, а знаходиться на стартовому комплексі, де інженери компанії в терміновому порядку доробляють теплозахист. Все вказує на те, що SpaceX справді готується до запуску транспортної системи у перший день червня.
За матеріалами:
Portaltele
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