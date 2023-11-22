Маск спрямує частину прибутків соцмережі Х лікарням Ізраїлю та Гази — Finance.ua

Маск спрямує частину прибутків соцмережі Х лікарням Ізраїлю та Гази
Власник соцмережі Х Ілон Маск заявив, що частина прибутків компанії буде спрямована лікарням Ізраїлю та Міжнародному руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в секторі Гази.
Про це мільярдер написав у соцмережі Х.
«Корпорація Х пожертвує всі прибутки від реклами та підписок, пов’язаних із війною в Газі, лікарям в Ізраїлі та Червоному Хресту/Півмісяцю в Газі», — написав Маск.
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Як повідомлялося, напередодні Маск підтримав твіт, який звинувачує євреїв у ненависті до білих людей, написавши у відповідь, що це є «фактичною правдою». Білий дім засудив заяви Маска, назвавши їх «огидними». Коаліція з-понад 150 рабинів закликала Apple, Disney, Amazon, Oracle та інші компанії припинити рекламу в соціальній мережі у відповідь на твіти Маска.
20 листопада засновник SpaceX відреагував на скандал, викликаний його підтримкою антисемітського коментаря. Він написав пост, в якому назвав всі звинувачення в антисемітизмі фальшивими.
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