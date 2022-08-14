Маск розповів, що й не збирався всерйоз будувати Hyperloop — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Маск розповів, що й не збирався всерйоз будувати Hyperloop

Технології&Авто
516
Маск розповів, що й не збирався всерйоз будувати Hyperloop
Маск розповів, що й не збирався всерйоз будувати Hyperloop
СЕО виробника електрокарів Tesla Ілон Маск зізнавався своєму біографу, що затіяв проєкт Hyperloop, щоб змусити владу штату Каліфорнія відмовитися від будівництва швидкісної залізниці. Ілон Маск не збирався втілювати в життя проєкт надшвидкісного поїзда Hyperloop.
Про це йдеться у статті Times.
Мільярдер зізнавався своєму біографу Ешлі Венс, що проєкт Hyperloop був спрямований на те, щоб змусити владу штату Каліфорнія скасувати плани щодо будівництва високошвидкісної залізниці.
Також Маск називав громадський транспорт «скалкою» в оці.
Він зазначав, що у громадському транспорті повно незнайомців, «зокрема можливі серійні вбивці».
«Boring Company мала вирішувати проблеми із заторами, а не бути атракціоном у Лас-Вегасі, як зараз», — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що електрична вантажівка Tesla Semi вже готова до серійного виробництва, і воно стартує цього року. Спочатку випускатимуть тільки флагманську версію моделі із запасом ходу 800 км.
За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.