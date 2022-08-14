Маск розповів, що й не збирався всерйоз будувати Hyperloop — Finance.ua

Маск розповів, що й не збирався всерйоз будувати Hyperloop Вчора 23:18 — Технології&Авто

Маск розповів, що й не збирався всерйоз будувати Hyperloop

СЕО виробника електрокарів Tesla Ілон Маск зізнавався своєму біографу, що затіяв проєкт Hyperloop, щоб змусити владу штату Каліфорнія відмовитися від будівництва швидкісної залізниці. Ілон Маск не збирався втілювати в життя проєкт надшвидкісного поїзда Hyperloop.

Про це йдеться у статті Times

Мільярдер зізнавався своєму біографу Ешлі Венс, що проєкт Hyperloop був спрямований на те, щоб змусити владу штату Каліфорнія скасувати плани щодо будівництва високошвидкісної залізниці.

Також Маск називав громадський транспорт «скалкою» в оці.

Він зазначав, що у громадському транспорті повно незнайомців, «зокрема можливі серійні вбивці».

«Boring Company мала вирішувати проблеми із заторами, а не бути атракціоном у Лас-Вегасі, як зараз», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що електрична вантажівка Tesla Semi вже готова до серійного виробництва, і воно стартує цього року. Спочатку випускатимуть тільки флагманську версію моделі із запасом ходу 800 км.

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