Маск пригрозив відмовитися від купівлі Twitter — Finance.ua
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Маск пригрозив відмовитися від купівлі Twitter

Вчора 22:18Технології&Авто
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Маск пригрозив відмовитися від купівлі TwitterМаск пригрозив відмовитися від купівлі Twitter
Ілон Маск, «ґрунтуючись на поведінці Twitter», вважає, що компанія порушує його права на інформацію відповідно до угоди, називаючи це суттєвим порушенням.
«Пан Маск не повинен пояснювати причину запиту даних, як не повинен і підкорятися тим умовам, які компанія намагається нав’язати. [...] Зараз Маск вважає, що Twitter відмовляється виконувати свої зобов’язання, обговорені в угоді про покупку», — написав Рінглер, юрист бізнесмена.
У середині травня Маск заявив про тимчасове припинення угоди і повідомив, що не готовий завершувати її, поки компанія не доведе, що частка фейкових аккаунтів на платформі не перевищує 5%. Співробітники Twitter при цьому стверджували, що угода просувається за планом, а про її припинення говорити не можна.
Нагадаємо, 25 квітня Маск домовився про купівлю Twitter за $44 млрд. Джерелом фінансування стали кілька банків, зокрема Morgan Stanley погодився видати маржинальний кредит Маску на $12,5 млрд під заставу акцій Tesla.
За матеріалами: Portaltele
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