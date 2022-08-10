Маск продав акцій Tesla на майже 7 мільярдів доларів — Finance.ua
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Маск продав акцій Tesla на майже 7 мільярдів доларів

Фондовий ринок
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Маск продав акцій Tesla на майже 7 мільярдів доларів
Маск продав акцій Tesla на майже 7 мільярдів доларів
Мільярдер Ілон Маск продав акцій Tesla на суму майже 7 мільярдів доларів на невизначеності щодо долі його угоди про придбання Twitter за 44 мільярди доларів.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дані розкриття угод Комісії з цінних паперів та бірж (SEC).
Зазначається, що Маск, виконавчий директор та найбільший акціонер Tesla, продав близько 7,9 млн акцій між п’ятницею та вівторком, у нього залишилось 15% акцій компанії.
Ні Tesla, ні Маск не відповіли на запит про коментар.
Кілька місяців тому Маск заявляв, що не планує додатково продавати акції компанії.
Сам мільярдер відповів своїм підписникам у Twitter, що хоче запобігти екстреному продажу акцій, якщо він буде змушений завершити поглинання соціальної мережі, від якої він відмовився у липні.
Він також сказав, що викуповуватиме акції Tesla, якщо покупка Twitter не відбудеться.
За матеріалами:
Економічна Правда
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