Маск пояснив, чому обмежив використання Starlink в Україні — Finance.ua

Маск пояснив, чому обмежив використання Starlink в Україні Сьогодні 18:30 — Технології&Авто

Маск пояснив, чому обмежив використання Starlink в Україні

Американський мільярдер, генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що його компанія Space X обмежила використання Україною супутникового інтернету Starlink аби запобігти початку Третьої світової війни.

«Starlink є комунікаційним кістяком для України, особливо на передовій, де майже всі інші підключення до інтернету були зруйновані. Однак ми не допустимо ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни», — написав Маск у Twitter.

Відповідний пост він опублікував, відповідаючи на прохання колишнього астронавта NASA відновити повний доступ до інтернету для українських військових.

Раніше стало відомо, що американська компанія бізнесмена Ілона Маска Space X обмежила використання Україною супутникового інтернету Starlink. Президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл на конференції у Вашингтоні зазначила, що ЗСУ не повинні використовувати Starlink як зброю, зокрема керувати за допомогою системи дронами.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, закликав компанію визначитися на чиєму вона боці у війни росії та України.

Натомість віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 9 лютого повідомив, що зараз в Україні немає проблем з роботою терміналів Starlink.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.