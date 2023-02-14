Маск пояснив, чому обмежив використання Starlink в Україні — Finance.ua

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Маск пояснив, чому обмежив використання Starlink в Україні

Технології&Авто
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Маск пояснив, чому обмежив використання Starlink в Україні
Маск пояснив, чому обмежив використання Starlink в Україні
Американський мільярдер, генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що його компанія Space X обмежила використання Україною супутникового інтернету Starlink аби запобігти початку Третьої світової війни.
«Starlink є комунікаційним кістяком для України, особливо на передовій, де майже всі інші підключення до інтернету були зруйновані. Однак ми не допустимо ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни», — написав Маск у Twitter.
Відповідний пост він опублікував, відповідаючи на прохання колишнього астронавта NASA відновити повний доступ до інтернету для українських військових.
Маск пояснив, чому обмежив використання Starlink в Україні
Раніше стало відомо, що американська компанія бізнесмена Ілона Маска Space X обмежила використання Україною супутникового інтернету Starlink. Президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл на конференції у Вашингтоні зазначила, що ЗСУ не повинні використовувати Starlink як зброю, зокрема керувати за допомогою системи дронами.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, закликав компанію визначитися на чиєму вона боці у війни росії та України.
Натомість віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 9 лютого повідомив, що зараз в Україні немає проблем з роботою терміналів Starlink.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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