Маск назвав умови, за яких він погодиться на угоду з Twitter — Finance.ua
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Маск назвав умови, за яких він погодиться на угоду з Twitter

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Маск назвав умови, за яких він погодиться на угоду з Twitter
Маск назвав умови, за яких він погодиться на угоду з Twitter
Ілон Маск назвав умови, за яких може відбутися його угода з Twitter.
Про це повідомив Маск.
Мільярдер хоче, аби Twitter розкрив свій метод вибірки облікових записів та спосіб підтвердження їхньої справжності.
Маск назвав умови, за яких він погодиться на угоду з Twitter
Крім того, Маск викликав у суботу головного виконавчого директора Twitter Inc Парага Агравала на публічні дебати щодо кількості ботів на платформі соціальних мереж, пише Reuters.
«Нехай доведе громадськості, що у Twitter менше 5% фальшивих чи спамерських користувачів щодня!» — написав Маск у своєму твіті.
Він також запустив опитування, в якому поцікавився думкою — чи справді серед щоденних користувачів Twitter ботів менше 5%.
Соцмережа заперечила звинуваченню Маска про те, що підписати угоду про купівлю компанії за 44 млрд доларів його змусили обманом.
Маск подав зустрічний позов проти Twitter 29 липня, намагаючись розірвати угоду.
Він звинуватив соцмережу у наданні недостовірних даних про кількість роботів.
Раніше Маск призупинив угоду щодо покупки Twitter, оскільки соцмережа відмовилася надавати дані про відсоток спам та фейкових акаунтів. Згодом Twitter подав позов до суду проти мільярдера, але Маск відповів тим самим.
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