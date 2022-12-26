Маск каже, що Twitter наразі не загрожує банкрутство — Finance.ua

Маск каже, що Twitter наразі не загрожує банкрутство
Глава Twitter Ілон Маск заявив, що компанії наразі не загрожує неминуче банкрутство.
Про це свідчить відповідний твіт Маска.
«Twitter ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства. Попереду ще багато роботи», — написав Маск.
За його словами, витрати компанії вдалося «взяти під контроль».
Нагадаємо, раніше у грудні Ілон Маск заявив, що потребував короткострокового періоду «місяць або близько того, щоби взяти під контроль божевільні витрати Twitter, інакше би Twitter просто збанкрутував».
Американський мільярдер купив Twitter у жовтні за $44 мільярди.
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