Маск каже, що Twitter наразі не загрожує банкрутство — Finance.ua

Маск каже, що Twitter наразі не загрожує банкрутство Сьогодні 23:31 — Фондовий ринок

Маск каже, що Twitter наразі не загрожує банкрутство

Глава Twitter Ілон Маск заявив, що компанії наразі не загрожує неминуче банкрутство.

Про це свідчить відповідний твіт Маска.

«Twitter ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства. Попереду ще багато роботи», — написав Маск.

За його словами, витрати компанії вдалося «взяти під контроль».

Нагадаємо, раніше у грудні Ілон Маск заявив, що потребував короткострокового періоду «місяць або близько того, щоби взяти під контроль божевільні витрати Twitter, інакше би Twitter просто збанкрутував».

Американський мільярдер купив Twitter у жовтні за $44 мільярди.

Укрінформ За матеріалами:

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