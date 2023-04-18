Маск хоче створити конкурента ChatGPT — Finance.ua

Маск хоче створити конкурента ChatGPT Сьогодні 19:32 — Технології&Авто

Маск хоче створити конкурента ChatGPT

Мільярдер Ілон Маск хоче запустити платформу штучного інтелекту, яку він називає «TruthGPT», щоб кинути виклик таким чатботам як ChatGPT від OpenAI та Bard від Google.

Про це він заявив в етері одного з телеканалів, передає Reuters

Він розкритикував компанію-розробника системи ChatGPT за те, що «ШІ навчився брехні», і заявив, що OpenAI перетворилася на «закриту» організацію, «тісно пов’язану з Майкрософт».

Він також звинуватив співзасновника Google Ларрі Пейджа у несерйозному ставленні до безпеки ШІ.

«Я збираюся запустити щось, що я називаю „TruthGPT“, або максимально правдивий ШІ, який намагається зрозуміти, як працює світ», — сказав Маск. Він вірить, що TruthGPT «може бути найкращим шляхом до безпеки», який «навряд чи знищить людей».

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«Це (проєкт. — Ред.) просто починається пізно. Але я спробую створити третій варіант», — сказав Маск.

За даними джерел агентства, Маск переманював дослідників ШІ з Google Alphabet, щоб запустити стартап, який буде конкурувати з OpenAI.

Крім того, минулого місяця Маск зареєстрував фірму X.AI Corp у штаті Невада, про що свідчить державна реєстрація. У компанії Маска вказано як єдиного директора.

Маск став співзасновником OpenAI у 2015 році, але у 2018 році вийшов зі складу ради директорів компанії. У 2019 році він повідомив, що залишив OpenAI, оскільки йому потрібно було зосередитися на Tesla і SpaceX.

Тоді ж він написав, що серед інших причин його відходу з OpenAI були такі: «Tesla конкурувала за тих самих людей, що й OpenAI, і я не погоджувався з тим, що хотіла зробити команда OpenAI».

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