Машинобудівний гігант ABB йде з російського ринку — Finance.ua

Машинобудівний гігант ABB йде з російського ринку Вчора 07:22 — Фондовий ринок

Машинобудівний гігант ABB йде з російського ринку

Шведсько-швейцарська компанія ABB, що спеціалізується в галузі електротехніки, енергетичного машинобудування та інформаційних технологій, заявила про вихід із російського ринку.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

«ABB вирішила залишити російський ринок через війну в Україні та вплив пов’язаних із нею міжнародних санкцій», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у компанії в росії працювали близько 750 співробітників і два виробничі майданчики в країні, розташовані в московській області і Липецьку, а також кілька сервісних центрів.

На росію припадало приблизно 1-2% річного доходу групи ABB до того, як компанія припинила приймати нові замовлення в країні.

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