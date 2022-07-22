Машинобудівний гігант ABB йде з російського ринку — Finance.ua

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Машинобудівний гігант ABB йде з російського ринку

Фондовий ринок
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Машинобудівний гігант ABB йде з російського ринку
Машинобудівний гігант ABB йде з російського ринку
Шведсько-швейцарська компанія ABB, що спеціалізується в галузі електротехніки, енергетичного машинобудування та інформаційних технологій, заявила про вихід із російського ринку.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
«ABB вирішила залишити російський ринок через війну в Україні та вплив пов’язаних із нею міжнародних санкцій», — йдеться у повідомленні.

Російський економічний корабель, іди на##й 🧐

Зазначається, що у компанії в росії працювали близько 750 співробітників і два виробничі майданчики в країні, розташовані в московській області і Липецьку, а також кілька сервісних центрів.
На росію припадало приблизно 1-2% річного доходу групи ABB до того, як компанія припинила приймати нові замовлення в країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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