Маршрутки без готівки: столична влада схвалила відповідну петицію — Finance.ua
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Маршрутки без готівки: столична влада схвалила відповідну петицію

Фінтех і Картки
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Маршрутки без готівки: столична влада схвалила відповідну петицію
Маршрутки без готівки: столична влада схвалила відповідну петицію
Столична влада схвалила петицію, яка передбачає запровадження безготівкової оплати проїзду в маршрутках приватних перевізників Києва.
Про це йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.
У Києві розглянули електронну петицію № 13388 щодо запровадження безготівкової оплати проїзду на маршрутах приватних перевізників.
Зазначається, що у Києві з 2018 року діє система безготівкової оплати проїзду (АСОП), яка охоплює весь громадський транспорт незалежно від форми власності перевізників.
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Її впровадження та роботу координує Департамент ІКТ КМДА, а оператором є КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр». Система технічно готова до підключення всіх перевізників на підставі відповідного договору.
У період з травня по серпень 2023 року до АСОП в тестовому режимі було приєднано один із маршрутів, який обслуговувався приватним перевізником. Результати тестування підтвердили готовність АСОП до роботи з перевізниками приватної форми власності.
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Дослідна експлуатація системи АСОП у Києві продовжена на період воєнного стану та ще на дев’ять місяців після його завершення. Приватні перевізники зможуть підключатися до системи за умови підписання договору з оператором. Проєкт договору та інструкцію з підключення оприлюднено на сайті КП «ГІОЦ».
З огляду на те, що порушене в електронній петиції № 13388 питання відповідає актуальним потребам, чинному законодавству та сприяє покращенню якості пасажирських перевезень у Києві, міська влада й надалі вживатиме відповідні заходи в межах своїх повноважень згідно з чинним Положенням, зазначається у відповіді Кличка.
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Раніше повідомлялось, що Київська міська військова адміністрація продовжує роботу над запровадженням безготівкової оплати проїзду в маршрутках столиці.
Зокрема, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що КМДА ще у 2018 році вирішила запровадити безготівкову оплату проїзду на всьому транспорті Києва до кінця 2022 року. Однак рішення відклали до завершення війни.
Комунальний транспорт вже перейшов на безготівковий розрахунок, але маршрутки досі працюють на готівці. Ткаченко зазначив, що це завдає збитків бюджету та створює корупційні ризики.
За матеріалами:
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