Маркетплейс АЛЛО впроваджує кредитний ліміт та нові сервіси для продавців — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Маркетплейс АЛЛО впроваджує кредитний ліміт та нові сервіси для продавців Сьогодні 12:10 — Кредит&Депозит

Маркетплейс АЛЛО впроваджує кредитний ліміт та нові сервіси для продавців

Національний маркетплейс АЛЛО поліпшує умови роботи продавців — підприємців малого та середнього бізнесу — які продають товари на allo.ua, та вдосконалює наявні й впроваджує нові сервіси. Маркетплейс вводить кредитний ліміт на авансовий платіж, розширює можливості доставки та додає нові розділи та функції в особистому кабінеті партнера. Оновлення стануть в нагоді тисячам користувачів, які вже продають імпортні товари та продукти власного виробництва на маркетплейсі АЛЛО; з вересня кількість партнерів почала зростати, адже український ритейл шукає нові виходи до споживачів.

Нові сервіси для продавців: кредитний ліміт та доставка Укрпоштою

Маркетплейс АЛЛО запровадив кредитний ліміт для продавців, які мають високий рівень реалізації замовлень. Це можливість продовжувати працювати та продавати товари впродовж 72 годин з моменту, коли обнулився баланс в особистому кабінеті. Нині буває складно вчасно поповнити баланс через зайнятість, повітряні тривоги чи відключення електроенергії. Завдяки кредитному ліміту партнер зможе до трьох діб продовжувати роботу: картки товарів не буде відключено. Поповнити баланс мерчант може у зручний спосіб — через термінал, систему LiqPay або «Приват24».

Також партнери АЛЛО відтепер можуть доставляти товари своїм клієнтам Укрпоштою. Якщо раніше доставка здійснювалася Новою поштою, то наразі продавці можуть вибирати, яким логістичним оператором доставляти замовлені на allo.ua товари. Укрпоштою клієнтам доставляються товари виключно з післяплатою, про що робиться відповідна позначка через особистий кабінет на картці товару.

Нові опції в особистому кабінеті продавця

Задля зручності роботи продавців, маркетплейс восени вдосконалив кілька функцій особистого кабінету, в якому працюють партнери:

Оптимізовано час оновлення параметра «ціна/наявність»: відтепер оновлення відбувається щогодини. Якщо партнер завантажив ціни на товари, наприклад, через XML-файл і має помилку у ціні на один чи кілька товарів, то отримає повідомлення з причиною помилки. Це корисний функціонал для тих, хто продає багато товарів у різних категоріях, на частину з яких, наприклад, встановлено акційну ціну. Впроваджено автоматичний трекінг товарів, що були відправлені до покупців Укрпоштою. Трекінг посилок з товарами, які партнери маркетплейсу відправляють Новою Поштою, вже інтегровано в особистий кабінет продавця. Додали новий розділ «Сповіщення» в основне меню. Відтепер партнери отримуватимуть всю інформацію в одному розділі і не пропускатимуть повідомлення від АЛЛО — щодо запуску маркетплейсом промоакцій чи іншої корисної інформації, яка допоможе продавцям працювати ефективніше на маркетплейсі АЛЛО.

«Маркетплейс АЛЛО максимально підтримує партнерів та постійно вдосконалює свої сервіси. Більш гнучкі умови оплати, можливість вибору логістики, трекінг відправлень, сповіщення — все це зробить роботу мерчантів ще зручнішою та швидшою. І це далеко не останні зміни, які відбулися з маркетплейсом та кабінетом партнера. У січні 2023 року ми готуємо редизайн особистого кабінету та функціоналу деяких розділів», — зазначає Наталія Панкратова, операційна директорка ГК «АЛЛО» та керівниця маркетплейсу allo.ua.

Окрім втілення оновлень, національний маркетплейс АЛЛО розвиває спільноту партнерів: у жовтні було запущено офіційний Telegram-канал для продавців. На каналі публікуються новини маркетплейсу, актуальна та важлива інформація, правила роботи та корисні поради, тут продавці можуть ставити та обговорювати свої питання й обмінюватися досвідом.

Довідка

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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