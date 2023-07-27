НОВИНИ ПАРТНЕРІВ МаніБокс від ПУМБ — допомагай країні або збирай на мрію та отримуй 5% річних Сьогодні 11:20

ПУМБ продовжує розширювати перелік зручних продуктів та сервісів для клієнтів. Нещодавно банк додав новий сервіс МаніБокс у додаток ПУМБ Online. МаніБокс дозволяє комфортно та зручно збирати гроші на благодійни потреби разом з друзями, або накопичувати кошти на власну мрію.

Як працює МаніБокс? Все просто. У мобільному додатку ПУМБ Online необхідно перейти на вкладку «Накопичення» та знайти пункт МаніБокс. Потім необхідно вказати мету та бажану суму збору. Наприклад, на авто для ЗСУ чи ремонт квартири. І все, збір створено. Для того, щоб поділитись збором із друзями достатньо скопіювати посилання на нього та надіслати будь-яким зручним способом, або опублікувати у соцмережах. Посилання може бути, як у класичному вигляді, так і у вигляді QR-коду. Більше того, при поповненні МаніБокса відсутня комісія, а кошти із нього можна зняти у будь-який момент без втрати відсотків та без комісій в будь-якому банкоматі любого банку.

«Ми уважно слідкуємо за трендами банківського сектору та бачимо величезний попит українців на зручні сервіси для накопичення — хтось збирає на ЗСУ, хтось допомагає рідним, хтось накопичує на мрію, саме для цього ми створили МаніБокс. Це дуже зручний сервіс. Наприклад ви можете обрати автопоповнення рахунку, або налаштувати відмову від певних витрат, що дозволить суттєво прискорити збір. Наприклад, відмова від кави може принести в МаніБокс до 50 гривень щодня. А для того, щоб збирати кошти було вигідно — банк дає 5% річних на залишок та без комісійне зняття готівки в усіх банкоматах України. Найближчим часом ми додамо до МаніБокса багато інших ігрових механік для зручного накопичення коштів», — коментує Дмитро Поліщук, заступник голови правління ПУМБ.

МаніБокс вже доступний у мобільному додатку ПУМБ Online. Новим клієнтам банку достатньо лише завантажити додаток та пройти процедуру ідентифікації за допомогою цифрових документів.

Тож відкривайте МаніБокс та починайте збирати кошти на мрію! Щоб детальніше ознайомитись з умовами використання МаніБокс - переходьте за посиланням.

Усі кошти, які накопичуються у МаніБоксі, гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

ПУМБ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.