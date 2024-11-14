Максимальна ціна біткоїна: скільки він коштуватиме та у які криптовалюти краще інвестувати — поради експертки Вчора 20:01 — Фондовий ринок

Блогер, криптоінвестор, авторка книги «Фінансовий геній», засновниця жіночого клубу «Вільна» Олена Набатова.

Україна входить до топ-10 країн у світі за обігом криптовалюти. Тож, не дивно, що з кожним днем усе більше та більше людей бажають в неї інвестувати. Особливо на фоні останніх новин щодо зростання біткоїна…

Саме про «біток» та інші альткоїни під час свого виступу на конференції « Жити на відсотки » й розповіла блогер, криптоінвестор, авторка книги «Фінансовий геній», засновниця жіночого клубу «Вільна» Олена Набатова.

Зокрема, інвесторка вважає справжнім міфом те, що криптовалюти повинні складати менш як 10% портфелю. Річ у тому, на думку Набатової, що ризик — це не лише про «крипту», а й про все, в що ти інвестуєш.

«Для мене крипта — це товар. Я її купую і продаю, і заробляю на її рості. Ризик в інвестуванні є в усьому: в нерухомості, в землі тощо… Вважаю, що потрібно оцінювати не ризик активу, а ризик процесу інвестування. Так, S&P500 — дуже надійний і класний американський індекс, але якщо людина відкрила рахунок в чорній брокерській компанії, заробила там 100%, а вивести свої кошти назад не може, то надійність цього активу, в який вона інвестувала, їй аж ніяк не допоможе. Ризик абсолютно однаковий, незалежно від того, в які активи ви інвестуєте», — зазначила вона.

Набатова зазначила, що для неї орієнтиром у криптовалюті є біткоїн , адже коли росте він, то росте і весь ринок. Щодо його максимальної вартості, то експертка очікує суму в 312 940 доларів. Окремо вона розповіла про стратегію купівлі криптовалюти та коли це робити найкраще.

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«Ніяк ви не можете купити на дні та продати на піку вартості. Це можливо, якщо ви надзвичайно везуча людина, і в той момент, коли був зафіксований пік, ви встигли продати. Утім, технічно це ніяк не можна зрозуміти. Це найбільший самообман. Криптовалюту варто купувати щотижня. Найкращі дні для купівлі — п’ятниця та неділя після 17 години. Утім, купувати крипту треба вже зараз», — стверджує вона.

Щодо власного портфеля, то Набатова робить ставку на біткоїн та ефіріум , а також на альткоїни, які перебувають у топ-10 за ринкою капіталізацією. На її думку, робити ставку на «крипту» нижче топ-10 немає жодного сенсу, адже все це дуже космічний та надвисокий ризик.

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