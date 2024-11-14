Максимальна ціна біткоїна: скільки він коштуватиме та у які криптовалюти краще інвестувати — поради експертки
Україна входить до топ-10 країн у світі за обігом криптовалюти. Тож, не дивно, що з кожним днем усе більше та більше людей бажають в неї інвестувати. Особливо на фоні останніх новин щодо зростання біткоїна…
Саме про «біток» та інші альткоїни під час свого виступу на конференції «Жити на відсотки» й розповіла блогер, криптоінвестор, авторка книги «Фінансовий геній», засновниця жіночого клубу «Вільна» Олена Набатова.
Зокрема, інвесторка вважає справжнім міфом те, що криптовалюти повинні складати менш як 10% портфелю. Річ у тому, на думку Набатової, що ризик — це не лише про «крипту», а й про все, в що ти інвестуєш.
«Для мене крипта — це товар. Я її купую і продаю, і заробляю на її рості. Ризик в інвестуванні є в усьому: в нерухомості, в землі тощо… Вважаю, що потрібно оцінювати не ризик активу, а ризик процесу інвестування. Так, S&P500 — дуже надійний і класний американський індекс, але якщо людина відкрила рахунок в чорній брокерській компанії, заробила там 100%, а вивести свої кошти назад не може, то надійність цього активу, в який вона інвестувала, їй аж ніяк не допоможе. Ризик абсолютно однаковий, незалежно від того, в які активи ви інвестуєте», — зазначила вона.
Набатова зазначила, що для неї орієнтиром у криптовалюті є біткоїн, адже коли росте він, то росте і весь ринок. Щодо його максимальної вартості, то експертка очікує суму в 312 940 доларів. Окремо вона розповіла про стратегію купівлі криптовалюти та коли це робити найкраще.
«Ніяк ви не можете купити на дні та продати на піку вартості. Це можливо, якщо ви надзвичайно везуча людина, і в той момент, коли був зафіксований пік, ви встигли продати. Утім, технічно це ніяк не можна зрозуміти. Це найбільший самообман. Криптовалюту варто купувати щотижня. Найкращі дні для купівлі — п’ятниця та неділя після 17 години. Утім, купувати крипту треба вже зараз», — стверджує вона.
Щодо власного портфеля, то Набатова робить ставку на біткоїн та ефіріум, а також на альткоїни, які перебувають у топ-10 за ринкою капіталізацією. На її думку, робити ставку на «крипту» нижче топ-10 немає жодного сенсу, адже все це дуже космічний та надвисокий ризик.
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