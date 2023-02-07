Магазин в Польщі платить гроші покупцям, які довго стоять у черзі — Finance.ua
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Магазин в Польщі платить гроші покупцям, які довго стоять у черзі

Особисті фінанси
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Ніхто з нас не любить стояти в черзі в магазині, особливо коли не всі каси відкриті і ми кудись поспішаємо. Часто настільки, що доводиться відмовлятися від покупок.
Тому мережа супермаркетів Kaufland компенсовує надто довге очікування на обслуговування. Розповідаємо, на що можуть розраховувати польські покупці, які витрачають свій час у черзі до каси.

5 злотих за 5 хвилин очікування в черзі

Kaufland платить своїм клієнтам, якщо вони стоять у черзі понад 5 хвилин. За довге очікування ви можете отримати знижку на свої покупки у розмірі 5 злотих.
Час — це гроші, а саме — 5 злотих. Тому ми поважаємо ваш час, і якщо ви стоїте у черзі понад 5 хвилин, а не всі каси відкриті, ви отримаєте ваучер на 5 злотих для наступних покупок,— йдеться у повідомленні магазину.
В одній із місцевих груп в фейсбуці користувач зазначив, що за два місяці сумарно отримав 30 злотих компенсації в магазині Kaufland за те, що довго чекав на касі.
Такою акцією можна скористатися лише в тому випадку, якщо не всі каси були відкриті на цей момент. Ініціатива була започаткована ще в 2019 році і діє досі, але мало хто про неї пам’ятає.
За матеріалами:
Телеканал 24
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