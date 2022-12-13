МАГАТЕ направить постійні місії на всі АЕС в Україні — Finance.ua

МАГАТЕ направить постійні місії на всі АЕС в Україні Сьогодні 11:45

Міжнародне агентство з атомної енергії найближчим часом збирається направити постійні місії на всі атомні станції в Україні.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Шмигаль зустрівся з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі під час його візитку до Парижа.

«Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку», — написав він.

За його словами, місії мають убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку росіян.

Шмигаль також підкреслив, що демілітаризація Запорізької АЕС — це пункт № 1 мирного плану, який запропонував президент Володимир Зеленський.

Прем’єр міністр та директор МАГАТЕ проговорили кроки, необхідні для демілітаризації ЗАЕС. Шмигаль додав, що потрібно якнайшвидше припинити незаконні дії рф щодо української станції.

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