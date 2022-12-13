МАГАТЕ направить постійні місії на всі АЕС в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МАГАТЕ направить постійні місії на всі АЕС в Україні

26
Міжнародне агентство з атомної енергії найближчим часом збирається направити постійні місії на всі атомні станції в Україні.
Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Шмигаль зустрівся з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі під час його візитку до Парижа.
«Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку», — написав він.
За його словами, місії мають убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку росіян.
Шмигаль також підкреслив, що демілітаризація Запорізької АЕС — це пункт № 1 мирного плану, який запропонував президент Володимир Зеленський.
Читайте також
Прем’єр міністр та директор МАГАТЕ проговорили кроки, необхідні для демілітаризації ЗАЕС. Шмигаль додав, що потрібно якнайшвидше припинити незаконні дії рф щодо української станції.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.