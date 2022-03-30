Люксембург заморозив активи росіян на 2,5 млрд євро — Finance.ua

Влада Люксембургу заморозила російські активи на суму 2,5 млрд євро в рамках санкцій Євросоюзу, запроваджених після вторгнення в Україну.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів Люксембургу у Twitter.
«Міністр фінансів Юріко Бакес поінформувала парламент про стан процесу імплементації санкцій ЄС проти росії в Люксембурзі. Станом на сьогодні оператори в Люксембурзі заморозили активи на суму 2,5 мільярда євро», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що обсяги заморожених у Швейцарії активів підсанкційних росіян досягли 5,75 млрд швейцарських франків — 6,2 млрд доларів США, і ця цифра ще може зрости.
Спочатку Швейцарія відмовлялася заморожувати активи росіян, які потрапили під санкції за війну путіна проти України, аргументуючи, що це порушило її нейтралітет, але під тиском партнерів і прихильників санкцій усередині країни уряд змінив думку.