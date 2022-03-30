Люксембург заморозив активи росіян на 2,5 млрд євро — Finance.ua

Люксембург заморозив активи росіян на 2,5 млрд євро

Вчора 16:30 — Світ

Влада Люксембургу заморозила російські активи на суму 2,5 млрд євро в рамках санкцій Євросоюзу, запроваджених після вторгнення в Україну.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів Люксембургу у Twitter.

«Міністр фінансів Юріко Бакес поінформувала парламент про стан процесу імплементації санкцій ЄС проти росії в Люксембурзі. Станом на сьогодні оператори в Люксембурзі заморозили активи на суму 2,5 мільярда євро», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що обсяги заморожених у Швейцарії активів підсанкційних росіян досягли 5,75 млрд швейцарських франків — 6,2 млрд доларів США, і ця цифра ще може зрости.

Спочатку Швейцарія відмовлялася заморожувати активи росіян, які потрапили під санкції за війну путіна проти України, аргументуючи, що це порушило її нейтралітет, але під тиском партнерів і прихильників санкцій усередині країни уряд змінив думку.

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