Людиноподібний робот Eve продемонстрував вміння розуміти людину (відео) — Finance.ua

Людиноподібний робот Eve продемонстрував вміння розуміти людину (відео) Сьогодні 22:42 — Технології&Авто

Людиноподібний робот Eve продемонстрував вміння розуміти людину (відео)

Робототехнічна компанія 1X (раніше відома як Halodi Robotics) продемонструвала значний прогрес у робототехніці, представивши свого людиноподібного робота Eve. Цей робот тепер може виконувати довгі послідовності завдань за допомогою голосових команд природною мовою, що є важливим моментом в розвиту галузі.

Про це пише New Atlas

У 2022 році 1X уклали партнерство з OpenAI, щоб об'єднати робототехніку зі штучним інтелектом, заклавши основу для втіленого навчання. Це партнерство підштовхнуло 1X до створення роботів, які можуть розуміти і виконувати складні реальні завдання в різних середовищах, зокрема на робочих місцях.

Нові вміння Eve

На останній демонстрації був представлений Eve — колісний сервісний робот, який виконував низку завдань з прибирання приміщення, керуючись командами природною мовою.

Це стало можливим завдяки інноваційному інтерфейсу управління роботом від 1X, який інтерпретує високорівневі мовні команди. Цей інтерфейс дозволяє одному оператору керувати кількома людиноподібними роботами одночасно, підвищуючи ефективність та операційну спроможність.

У березні 1X оголосила про прорив у своїй автономній моделі, яка тепер підтримує широкий спектр завдань в рамках єдиної поведінкової системи ШІ. Це охоплює практичні завдання, такі як вилучення предметів з сумки, їх сортування та розміщення у визначених місцях зберігання.

Спочатку додавання численних завдань призвело до падіння якості роботи, але 1X подолала цю проблему, збільшивши параметри моделі та подовживши тривалість навчання.

У блозі компанії детально описано новий користувацький досвід, який забезпечує цей високорівневий мовний інтерфейс.

Замість традиційного методу використання віртуальної реальності (VR) для керування одним роботом, оператори тепер можуть керувати кількома роботами за допомогою стислих команд високого рівня. Цей метод зменшує частоту подачі команд, що робить дистанційне керування роботами більш ефективним.

Примітно, що 1X стверджує, що дії, які виконує Єва вдемонстраційному відео, повністю контролюються нейронною мережею без будь-якого дистанційного керування. Відео представлено без будь-якої комп’ютерної графіки, монтажу, прискореної зйомки або відтворення траєкторії за сценарієм, що гарантує достовірність можливостей робота.

У майбутньому 1X планує інтегрувати в свої системи управління великі мовні моделі, такі як GPT-4o, VILA і Gemini Vision. Ця інтеграція має на меті ще більше підвищити складність і автономність їхніх роботів, розширюючи межі можливого у співпраці між людиною і роботом.

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