Людина з чипом від Neuralink зіграла в шахи силою думки: на що ще здатна розробка — Finance.ua

Людина з чипом від Neuralink зіграла в шахи силою думки: на що ще здатна розробка Сьогодні 03:53 — Технології&Авто

Перший у світі пацієнт з імплантованим чипом від Neuralink зміг зіграти в онлайн-шахи, подумки рухаючи курсор. Відео опублікували на сторінці технологічної компанії в соцмережі.

Нолан Арбо був паралізований нижче плечей після нещасного випадку, що стався вісім років тому. Після успішного вживлення чипа в січні 29-річний чоловік навчився рухати курсором по екрану ноутбука без фізичної взаємодії. Neauralink продемонструвала, як він переміщує шахові фігурки й вимикає музику на ноутбуці. Крім того, хлопець зміг пограти в улюблену відеогру Civilization VI.

«Операція була надзвичайно легкою. Мене буквально через день виписали з лікарні. Когнітивних порушень у мене немає», — розповів Арбо про процедуру імплантації.

Він зазначив, що технологія поки не досконала і під час випробувань він разом з компанією зіштовхнулися з деякими проблемами. Засновник Neuralink Ілон Маск заявив, що мозковий чип з часом допоможе людям з інвалідністю, лікуватиме ожиріння, аутизм, депресію та шизофренію.

Заборона За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.