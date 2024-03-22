Людина з чипом від Neuralink зіграла в шахи силою думки: на що ще здатна розробка — Finance.ua
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Людина з чипом від Neuralink зіграла в шахи силою думки: на що ще здатна розробка

Технології&Авто
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Перший у світі пацієнт з імплантованим чипом від Neuralink зміг зіграти в онлайн-шахи, подумки рухаючи курсор. Відео опублікували на сторінці технологічної компанії в соцмережі.
Нолан Арбо був паралізований нижче плечей після нещасного випадку, що стався вісім років тому. Після успішного вживлення чипа в січні 29-річний чоловік навчився рухати курсором по екрану ноутбука без фізичної взаємодії. Neauralink продемонструвала, як він переміщує шахові фігурки й вимикає музику на ноутбуці. Крім того, хлопець зміг пограти в улюблену відеогру Civilization VI.
«Операція була надзвичайно легкою. Мене буквально через день виписали з лікарні. Когнітивних порушень у мене немає», — розповів Арбо про процедуру імплантації.
Він зазначив, що технологія поки не досконала і під час випробувань він разом з компанією зіштовхнулися з деякими проблемами. Засновник Neuralink Ілон Маск заявив, що мозковий чип з часом допоможе людям з інвалідністю, лікуватиме ожиріння, аутизм, депресію та шизофренію.
За матеріалами:
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