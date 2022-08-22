Люди готові платити за NFT-автомобілі більше ніж за справжні: скільки вони коштують — Finance.ua

Люди готові платити за NFT-автомобілі більше ніж за справжні: скільки вони коштують Вчора 22:24 — Технології&Авто

Уявіть, що маєте два мільйони доларів, які збираєтесь витратити на автомобіль. Якщо ви автолюбитель, то купите нову Ferrari або ретрокар Aston Martin 1956 року. Але чи готові ви платити таку суму за автомобіль, яким фізично не можете керувати?

Питання може здатися нелогічним, але люди справді витрачають непомірні гроші, щоб купити NFT-автомобілі. Вони отримують оригінал цифрового рендерингу автомобіля, який будь-хто може переглянути та завантажити. Згідно з дослідженням, покупці готові платити навіть більше за версію NFT, ніж за реальний автомобіль.

Видання The Next Web зібрало чотири приклади NFT зі світу автомобілів.

Nissan GT-R. У вересні 3D-візуалізація спортивного автомобіля Nissan GT-R була продана з аукціону за більш ніж $2,3 млн — у 10 разів більше, ніж фактична ціна автомобіля в $200 000.

Lamborghini. Новенький Lamborghini Huracan Новенький Lamborghini Huracan обійдеться приблизно в $200 000. А NFT-відео, на якому цю машину розриває на шматки від вибуху, коштує $250 000. Художник під псевдонімом Shl0ms заявив, що його акція була протестом проти «криптокультури», а не спробою отримати прибуток.

DeLorean DMC-12. Шанувальники франшизи «Назад у майбутнє» можуть купити DeLorean, що подорожує в часі, мінімум за $50 000. Однак його аналог NFT коштує $183 000.

Логотип Car Man. Насправді це звичайний двовимірний логотип. Це найдорожчий NFT, пов’язаний з автомобілями, наразі ціна якого становить колосальні $8 562 450. Натомість ви можете придбати оригінальний Aston Martin DB5 — один із найпопулярніших класичних автомобілів — за 6,9 мільйона доларів.

Ось інфографіка, яка ілюструє найдорожчі NFT серед автолюбителів. До списку також потрапили боліди Формули 1 та треки для перегонів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.