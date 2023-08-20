Людей замало: в Китаї запустять масове виробництво людиноподібних роботів — Finance.ua

Людей замало: в Китаї запустять масове виробництво людиноподібних роботів
Китайський стартап Fourier Intelligence готується до виробництва свого людиноподібного робота GR-1.
Апарат, здатний рухатися на двох ногах зі швидкістю 5 км/год та переносити вантаж до 50 кг, став справжнім проривом у галузі біпедальних роботів.
Fourier Intelligence, що спочатку займалася розробкою пристроїв для реабілітації, вирішила розширити свої горизонти і створити андроїд. Їхнє нове дітище GR-1 було розроблено протягом трьох років і вперше продемонстровано публіці близько місяця тому.
Засновник та генеральний директор стартапу Алекс Гу порівняв розробку GR-1 з вихованням дитини, зазначивши, що перші кроки робота стали справжнім натхненням для команди інженерів.
Планується, що масове виробництво моделі розпочнеться наприкінці цього року, а до 2024 року буде випущено кілька тисяч одиниць.
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