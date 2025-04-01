Литва виставить на аукціон конфісковані вантажівки з білорусі: їх планують передати Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Литва виставить на аукціон конфісковані вантажівки з білорусі: їх планують передати Україні

Світ
45
Литва продасть на аукціоні ввезені з білорусі вантажівки та пожежні машини, які були конфісковані через ухилення від санкцій.
Про це заявила генеральна прокурорка країни Ніда Грунскене, цитує литовський мовник LRT.
Читайте також
Грунскене заявила, що рішення щодо продажу 17 молоковозів і 17 пожежних машин вже прийнято, і «це рішення є остаточним».
«Ми сподіваємося, що хтось купить ці транспортні засоби і передасть їх Україні. Я думаю, що вони дуже потрібні Україні», — додала вона.
Читайте також
Як нагадав мовник, 17 молоковозів призначалися для Куби, а 17 пожежних машин мали дістатися Зімбабве. Транспортні засоби були затримані в литовському портовому місті Клайпеда в 2023 році.
Нещодавно Міністерство оборони Литви запропонувало заборонити громадянам країни, які також мають російські, білоруські або китайські паспорти, вступати до головного офіцерського навчального закладу країни.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems