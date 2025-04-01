Литва виставить на аукціон конфісковані вантажівки з білорусі: їх планують передати Україні — Finance.ua

Литва виставить на аукціон конфісковані вантажівки з білорусі: їх планують передати Україні Сьогодні 09:45 — Світ

Литва продасть на аукціоні ввезені з білорусі вантажівки та пожежні машини, які були конфісковані через ухилення від санкцій.

Про це заявила генеральна прокурорка країни Ніда Грунскене, цитує литовський мовник LRT

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Грунскене заявила, що рішення щодо продажу 17 молоковозів і 17 пожежних машин вже прийнято, і «це рішення є остаточним».

«Ми сподіваємося, що хтось купить ці транспортні засоби і передасть їх Україні. Я думаю, що вони дуже потрібні Україні», — додала вона.

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Як нагадав мовник, 17 молоковозів призначалися для Куби, а 17 пожежних машин мали дістатися Зімбабве. Транспортні засоби були затримані в литовському портовому місті Клайпеда в 2023 році.

Нещодавно Міністерство оборони Литви запропонувало заборонити громадянам країни, які також мають російські, білоруські або китайські паспорти, вступати до головного офіцерського навчального закладу країни.

Європейська правда За матеріалами:

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