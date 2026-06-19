Литва виділила 7 млн євро на відбудову України Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Литва виділила 7 млн євро на відбудову України

Уряд Литви схвалив пакет у розмірі 7 мільйонів євро для фінансування чотирьох проєктів, спрямованих на підтримку відбудови України.

Про це повідомив литовський уряд, пише Рубрика , посилаючись на LRT

Фінансування охоплює:

транспортну інфраструктуру,

можливості органів місцевого самоврядування,

енергетичну стійкість,

програму, спрямовану на повернення молодих українських фахівців на державну службу.

Найбільший окремий транш у чотири мільйони євро буде спрямований на фінансування другого етапу з встановлення сонячних електростанцій для підвищення енергетичної стійкості українських шкіл і лікарень. Цей план передбачає встановлення сонячних панелей, інверторів та акумуляторних систем на щонайменше 25 об’єктах. Фінансування буде забезпечене за рахунок цільового внеску від литовської державної енергетичної компанії Ignitis Group. Проєкт триватиме 24 місяці.

Один мільйон євро виділять у вигляді національного співфінансування до Фонду підтримки транспорту України, мета — відновлення, ремонт та утримання цивільної транспортної інфраструктури, пошкодженої внаслідок конфлікту.

Фонд зосереджується на малих і середніх проєктах, спрямованих на задоволення найнагальніших потреб України, що не покриваються іншими міжнародними механізмами. Проєкт триватиме 12 місяців.

Ще один мільйон євро спрямують на партнерську програму між литовськими та українськими муніципалітетами. Метою цієї ініціативи є зміцнення адміністративного потенціалу на місцевому рівні, покращення держпослуг, підтримка планування у районах, які постраждали від війни, реабілітація дітей та допомога українським органам місцевої влади у підготовці до отримання фінансування від ЄС та інших донорів. Проєкт триватиме 24 місяці.

Решту коштів — один мільйон євро — Литва спрямує для програми Create Ukraine, яка заохочує молодих українських фахівців повертатися з-за кордону і обіймати посади в органах центральної влади, сприяючи зусиллям з відновлення країни та процесу інтеграції України в ЄС. Програма має на меті повернути до України 25 молодих фахівців до 2027 року і триватиме 20 місяців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.