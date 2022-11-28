Литва відправила в Україну 6 вантажівок з енергетичним обладнанням — Finance.ua

Литва відправила в Україну 6 вантажівок з енергетичним обладнанням Сьогодні 09:45 — Енергетика

Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом.

Герман Галущенко поінформував литовського колегу про надзвичайні руйнування, яких зазнала українська енергетична інфраструктура внаслідок масштабних ракетних обстрілів з боку росії. Водночас він наголосив, що українські енергетики працюють цілодобово для відновлення енергопостачання.

Неймовірними зусиллями ремонтних бригад з усієї України сьогодні вдалося повернути електропостачання Херсона. «Зважаючи на значні пошкодження в енергосистемі, наразі енергетики мають критичну потребу у обладнанні та матеріалах», — наголосив Герман Галущенко. Дайнюс Крейвіс висловив усебічну підтримку українському народу та наголосив, що Литва допомагатиме Україні й надалі.

Так, цими днями з Литви в Україну відправлено 6 вантажівок з 114-ма трансформаторами різної потужності.

Загалом Литва має намір надати 252 трансформатори. Також наразі готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму 2 мільйони євро.Герман Галущенко подякував литовським партнерам за оперативну допомогу.

«Литва завжди була нам надійним партнером та другом. Ми дуже цінуємо підтримку, яку ви надаєте Україні на всіх рівнях. Я переконаний, що єдність та солідарність допоможуть нам протистояти нашому спільному ворогу і принесуть перемогу над агресором», — наголосив Герман Галущенко.

З початку війни литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту і реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 млн євро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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