Лише третина чиновників подали декларації за 2021 рік — Антикорупційний штаб — Finance.ua

Лише третина чиновників подали декларації за 2021 рік — Антикорупційний штаб Вчора 15:17 — Казна та Політика

Лише третина чиновників подали декларації за 2021 рік — Антикорупційний штаб

Станом на 25 липня в реєстрі міститься 312 521 щорічна декларація за 2021 рік.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит «Антикорупційного штабу».

При цьому декларацій за 2020 рік було подано майже втричі більше — 870 621. Таким чином, майже дві третини декларантів скористались можливістю не звітувати про свої статки під час війни.

Навесні, коли спливав термін подачі декларацій, рішення про відстрочку було виправданим, бо це справді було не на часі. Однак зараз ми бачимо, що державні органи повертаються до роботи, тож ніщо не заважає чиновникам прозвітувати про свої статки. Винятком можуть бути декларанти з тимчасово окупованих та прифронтових територій — сказав голова правління «Антикорупційного штабу» Сергій Миткалик.

Він підкреслив, що воєнний стан може затягнутися на роки. Водночас, якщо на кілька років звільнити чиновників від обов’язкового декларування, то воно втратить сенс. Фактично порушники будуть звільнені від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Терміни

Традиційно щорічну декларацію потрібно подати до 1 квітня. Однак цього року через війну чиновників звільнили від такої необхідності — зараз її подавати не обов’язково, але це треба буде зробити протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. З початку повномасштабної війни НАЗК обмежило доступ до публічної частини реєстру декларацій, зараз зайти в нього можуть лише декларанти, використовуючи цифровий підпис.

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