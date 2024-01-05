Лише половина підприємств АПК отримали прибутки за 2023 рік — Держстат — Finance.ua
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Лише половина підприємств АПК отримали прибутки за 2023 рік — Держстат

Аграрний ринок
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Лише половина підприємств АПК отримали прибутки за 2023 рік — Держстат
Лише половина підприємств АПК отримали прибутки за 2023 рік — Держстат
Половина українських агропідприємств за підсумками 2023 року виявилися збитковими. Це випливає із даних, опублікованих Державною службою статистики України.
За першу половину 2023 року великі та середні агропромислові підприємства України заробили чистий прибуток у розмірі 41,2 млн грн.
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Приблизно 47,1% із них отримали прибутки. Натомість збитковими була решта 52,9% агрокомпаній.
За даними Держстату, фінансовий результат підприємств, які заробили прибуток, склав 357,4 млн грн, тоді як загальна сума збитків для збиткових підприємств становила 316,2 млн грн.
Нагадаємо, що агресія росії завдала збитків українському АПК в сумі $40,3 млрд.
За матеріалами:
AgroPolit.com
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