Лише один день: у Польщі діти зможуть безкоштовно їздити на потягах PKP Intercity — Finance.ua

Лише один день: у Польщі діти зможуть безкоштовно їздити на потягах PKP Intercity Сьогодні 08:48 — Особисті фінанси

Лише один день: у Польщі діти зможуть безкоштовно їздити на потягах PKP Intercity, pomorska.pl

Польський національний залізничний перевізник PKP Intercity оголосив одноденну акцію до Дня дитини 1 червня 2023 року.

Про це повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт PKP Intercity.

1 червня діти та підлітки до 16 років зможуть подорожувати потягами цієї компанії безкоштовно.

Як скористатися пропозицією

Безкоштовний проїзд у вагонах ІІ-го класу можливий за пред’явленням документа, що підтверджує вік дитини, який також необхідно пред’явити під час перевірки квитка — це може бути:

ID-картка,

паспорт,

шкільна легітимація,

медична книжка.

Щоб отримати безкоштовний квиток потрібно оформити його в касі або у провідника (крім потягів категорії ЕІР (Pendolino) — для проїзду ними квиток видається лише в касах вокзалів).

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Наголосимо, що діти віком до 4 років можуть подорожувати безкоштовно цілий рік, однак на кожну поїздку потрібно оформлювати окремий квиток.

Крім того, варто знати, що PKP Intercity на постійній основі пропонує знижки на квитки для родин від 2 до 5 осіб, включаючи дітей до 16 років. Пропозиція називається Taniej z bliskimi і передбачає знижку 30% від базової вартості квитків при поїздках потягами TLK або IC. Сім'ї, які планують подорожувати експресами EIC бо EIP (Pendolino), можуть скористатися сімейним квитком (Bilet Rodzinny). В такому разі кожен з членів родини (від 2 до 5 осіб, включно з дітьми до 16 років) отримає 30% знижку на квиток. Ця акція також поєднується із встановленими законом пільгами. Власники Картки Великої Сім'ї (Karty Dużej Rodziny), крім передбаченої законом постійної знижки в 37%, мають додаткову знижку в 30% на придбані квитки. Достатньо, щоб як мінімум двоє членів цієї родини (великою родиною вважається та, в якій виховуються троє і більше дітей) подорожували разом.

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