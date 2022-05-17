Лише 4% українських біженців не отримували допомоги за кордоном — Finance.ua

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Лише 4% українських біженців не отримували допомоги за кордоном

Вчора 05:20Особисті фінанси
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Лише 4% українських біженців не отримували допомоги за кордономЛише 4% українських біженців не отримували допомоги за кордоном
Відповідаючи на запитання про допомогу під час перебування за кордоном, лише 4% біженців відповіли, що не отримували жодної допомоги. Опитування проводилося серед українців, які повертаються додому.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
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Водночас 64% респондентів відповіли, що отримували допомогу від державних органів країни перебування, 64% — що отримували допомогу від пересічних громадян країни перебування, з якими вони раніше не були знайомі, 56% отримували допомогу від волонтерських організацій, 39% — від родичів, знайомих, друзів, 29% — від Української держави, 18% — від релігійних організацій, 18% — від закордонних фондів, установ, підприємств.
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Оцінюючи підтримку та допомогу, яка була їм надана в країні, де вони перебували, з боку державних органів країни перебування, недержавних організацій, громадян цих країн, 62% відповіли, що дуже нею задоволені, 29% — що скоріше задоволені, 6% — що скоріше не задоволені, і жоден не відповів, що зовсім нею не задоволений.

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За матеріалами: РБК-Україна
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