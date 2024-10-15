Lynk & Co анонсував недорогий компактний електрокросовер для Європи (фото, відео) — Finance.ua

Lynk & Co анонсував недорогий компактний електрокросовер для Європи (фото, відео) 15.10.2024, 00:23 — Технології&Авто

Lynk & Co анонсував недорогий компактний електрокросовер для Європи (фото, відео)

Китайська компанія Lynk & Co, що входить до багатонаціональної родини холдингу Geely, презентувала новинку, що інтригує, під позначенням 02. Це перший електромобіль, який буде продаватися під брендом Lynk & Co в Європі. У себе на батьківщині він називається Z20.

П’ятидверний купеподібний кросовер має ретельно вивірені з погляду аеродинаміки форми, оригінальну світлодіодну оптику, панорамний дах, двоколірне фарбування та асортимент великих 19- та 20-дюймових дисків. Також особливостями дизайну є висувні руки дверей та виразний задній спойлер із вбудованим стоп-сигналом. Крім того, для автомобіля підготували спеціальну звукову сигналізацію, яка відрізняється від традиційної, що дозволить забезпечити більшу безпеку для пішоходів.

За своїми габаритними розмірами новинка порівнянна з Toyota Corolla Cross — 4460/1845/1573 мм, але має велику (+117 мм) колісну базу — 2755 мм, що дозволить збільшити корисний простір для задніх пасажирів.

Дизайн інтер’єру виконаний у модній стилістиці мінімалізму. Перед очима водія розташовується 10,2-дюймова шкала приладів, а допоміжні функції покладені на 15,4-дюймовий дисплей сенсорний по центру приладової панелі. Також привертає увагу двоколірне асиметричне кермо, приємне фонове підсвічування та світлі оздоблювальні матеріали.

Інтер’єр є цікавим поєднанням перероблених і напівпрозорих матеріалів. Комфорт забезпечують бездротові зарядні пристрої, рульове колесо, що підігрівається і передні сидіння з електроприводом, що підігріваються. Спереду під капотом можна розмістити до 15 л поклажі, а основний багажник має об’єм 410 л.

Оригінальною функцією є камера Journey, яка дозволяє користувачам «робити селфі або групові фотографії прямо з дзеркала заднього виду, щоб відобразити спогади під час поїздок». Ще одне незвичайне рішення — так званий ремінь для обміну. Він розташований поруч із кермовим колесом, і потягнувши за нього можна активувати програму для каршерингу.

Lynk & Co 02 побудований на сучасній електричній архітектурі Geely Sustainable Experience Architecture. Автомобіль оснащений літій-іонною батареєю NMC місткістю 66 кВт-год, яка забезпечує живлення для електромотора, що розташований позаду, потужністю 200 кВт/272 к.с. і крутний момент 343 Нм. Цей тандем забезпечує кросоверу розгін до сотні за 5,5 с, а максимальна швидкість досягає 180 км/год. Використання швидкісної станції з постійним струмом потужністю 150 кВт дає змогу поповнити запас енергії від 10 до 80% за 30 хвилин, а запас ходу досягає 445 км.

Автомобіль оснащений 21-ю системою допомоги водію, включаючи адаптивний круїз-контроль, системи екстреного гальмування, попередження про небезпеку фронтального зіткнення, перешкоди спереду та ззаду, утримання у смузі руху, контролю за сліпими зонами та розпізнавання дорожніх знаків.

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