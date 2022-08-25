Lucid презентували надшвидкісний електрокар — Finance.ua

Lucid презентували надшвидкісний електрокар Вчора 00:13 — Технології&Авто

Lucid презентували надшвидкісний електрокар, Фото: Lucid Motors

Американський електромобіль Lucid Air 2023 отримав нову топову версію Sapphire. Це найпотужніший і найшвидший седан у світі.

Деталі авто розкрила пресслужба Lucid.

Головна відмінність Lucid Air Sapphire — покращена силова установка, що складається із трьох моторів. Їхня сумарна віддача перевищує 1200 к. с. (Точну цифру поки не називають).

Новий Lucid Air Sapphire демонструє динаміку рівня Формули-1: здатний розігнатися до 100 км/год за 2 с, а до 160 км/год — за 4 с. Чверть милі (402 м) з місця авто долає менш ніж за 9 с. Основний конкурент Tesla Model S Plaid повільніший.

Фото: Lucid Motors

Запас ходу не розкривають, але він також більший, ніж у Тесли. Менш потужний 1126-сильний Lucid Air з такою самою батареєю може проїхати понад 800 км без підзарядки і навіть встановив рекорд дальності пробігу на одному заряді.

Електрокар Lucid Air Sapphire також отримав вдосконалену підвіску та переналаштоване кермо. Уповільнюють його карбоново-керамічні гальма.

Відрізнити авто від стандартної моделі можна за карбоновим обвісом та спойлером. Крім того, у нього спеціальні колісні диски зі спортивними шинами Michelin Pilot Sport 4S розміром 265/35 R20 спереду і 295/30 R21 ззаду.

Фото: Lucid Motors

В обробці салону використані шкіра та алькантара. Спереду встановлені спортивні сидіння з електроприводом, вентиляцією та масажем. У віртуальній панелі приладів та двох дисплеях мультимедіа змінено графіку.

Виробництво моделі стартує на початку 2023 року, але замовити її можна вже зараз. Купити електрокар Lucid Air Sapphire можна за ціною від $245 000.

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