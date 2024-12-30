Lonely Planet назвав найкращі місця світу для відвідування в січні 2025 — Finance.ua

Lonely Planet назвав найкращі місця світу для відвідування в січні 2025 Сьогодні 20:21 — Світ

Lonely Planet назвав найкращі місця світу для відвідування в січні 2025, www.pocruises.com

Багато експертів вважають січень найкращим місяцем для мандрівників, оскільки після свят ціни на відпочинок значно знижуються.

Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet назвали 11 найкращих туристичних напрямків світу для відвідування в січні 2025 року.

Найкращі місця у світі для відвідування в січні 2025 року

Канарські острови, Іспанія — для тих, хто шукає зимове сонце в Європі. Генуя, Чінкве-Терре та Лігурійські Альпи, Італія — для тих, хто хоче дослідити Італію в низький сезон. Аризона та Юта, США — найкраще для зимового хайкінгу. Будапешт, Угорщина — для любителів погрітися в термальних ваннах. Ангілья, Британська заморська територія — найкраще місце для відпустки на Карибах. Керала, Індія — найкраще для релаксації. Південний Таїланд — найкраще для пляжного відпочинку. Гора Кенія, Кенія — для підкорювачів вершин. Тюбу, Японія — найкраще для любителів снігу. Сідней, Австралія — найкраще місце для відвідування культурних фестивалів. Шпіцберген, Норвегія — щоб побачити північне сяйво.

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УНІАН За матеріалами:

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