Lonely Planet назвав найкращі місця світу для відвідування в січні 2025 — Finance.ua

Lonely Planet назвав найкращі місця світу для відвідування в січні 2025
Багато експертів вважають січень найкращим місяцем для мандрівників, оскільки після свят ціни на відпочинок значно знижуються.
Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet назвали 11 найкращих туристичних напрямків світу для відвідування в січні 2025 року.
Найкращі місця у світі для відвідування в січні 2025 року
- Канарські острови, Іспанія — для тих, хто шукає зимове сонце в Європі.
- Генуя, Чінкве-Терре та Лігурійські Альпи, Італія — для тих, хто хоче дослідити Італію в низький сезон.
- Аризона та Юта, США — найкраще для зимового хайкінгу.
- Будапешт, Угорщина — для любителів погрітися в термальних ваннах.
- Ангілья, Британська заморська територія — найкраще місце для відпустки на Карибах.
- Керала, Індія — найкраще для релаксації.
- Південний Таїланд — найкраще для пляжного відпочинку.
- Гора Кенія, Кенія — для підкорювачів вершин.
- Тюбу, Японія — найкраще для любителів снігу.
- Сідней, Австралія — найкраще місце для відвідування культурних фестивалів.
- Шпіцберген, Норвегія — щоб побачити північне сяйво.
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