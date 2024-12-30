Lonely Planet назвав найкращі місця світу для відвідування в січні 2025 — Finance.ua
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Lonely Planet назвав найкращі місця світу для відвідування в січні 2025

Світ
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Lonely Planet назвав найкращі місця світу для відвідування в січні 2025
Lonely Planet назвав найкращі місця світу для відвідування в січні 2025, www.pocruises.com
Багато експертів вважають січень найкращим місяцем для мандрівників, оскільки після свят ціни на відпочинок значно знижуються.
Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet назвали 11 найкращих туристичних напрямків світу для відвідування в січні 2025 року.

Найкращі місця у світі для відвідування в січні 2025 року

  1. Канарські острови, Іспанія — для тих, хто шукає зимове сонце в Європі.
  2. Генуя, Чінкве-Терре та Лігурійські Альпи, Італія — для тих, хто хоче дослідити Італію в низький сезон.
  3. Аризона та Юта, США — найкраще для зимового хайкінгу.
  4. Будапешт, Угорщина — для любителів погрітися в термальних ваннах.
  5. Ангілья, Британська заморська територія — найкраще місце для відпустки на Карибах.
  6. Керала, Індія — найкраще для релаксації.
  7. Південний Таїланд — найкраще для пляжного відпочинку.
  8. Гора Кенія, Кенія — для підкорювачів вершин.
  9. Тюбу, Японія — найкраще для любителів снігу.
  10. Сідней, Австралія — найкраще місце для відвідування культурних фестивалів.
  11. Шпіцберген, Норвегія — щоб побачити північне сяйво.
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За матеріалами:
УНІАН
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